Massa afirmó que convocará a "un gobierno de unidad nacional" y que "la grieta se murió"

“Quiero agradecerles a los más de 25 millones de argentinos que fueron a votar, porque a 40 años del nacimiento de nuestra nueva era democrática, manifiestan y abrazan este sistema”, dijo luego.

“Quiero agradecerle a todos los que trabajaron en el operativo electoral, a los presidentes de mesa, a los fiscales, a los simpatizantes de cada una de las fuerzas políticas”, continuó.

massa 2.jpeg

“Me tocó ser la cara, pero no tengan duda que en la fuerza, en la voluntad, en el compromiso que de punta a punta de nuestra Argentina encontré, estuvo la energía que nos permitió crecer casi 15 puntos desde las PASO”.

También agradeció“a los 8 millones de argentinos que depositaron su confianza en nosotros. Nuestro país vive una situación compleja, llena de desafíos, pero creyeron que éramos la mejor herramienta para empezar a construir una nueva etapa para la historia política argentina. Como presidente, desde el 10 de diciembre, no les voy a fallar”.

Al hablarle a “los que votaron en blanco y se quedaron en su casa con desesperanza y con bronca, o que eligieron a Myriam o a Juan, los radicales que comparten valores democráticos, y a los que eligieron otra opción, a todos ellos, quiero decirles que voy a hacer el mayor de los esfuerzos en los próximos 30 días para ganarme su confianza”

“Mi compromiso es construir una patria para que nuestros hijos puedan elegir ir a la escuela con una compu en la mochila y no con un arma”. Por eso “voy a convocar a un gobierno de unidad nacional sobre la base de convocar a los mejores sin importar su fuerza política, no sobre acuerdos entre partidos. Tenemos que tener la capacidad de abrir una nueva etapa institucional. La grieta se murió. Me gustan los consensos. Estoy convencido de que este no es un país de mierda y entre todos lo vamos a poner en el lugar que se merece", cerró.