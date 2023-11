Milei adelantó que frenará la obra pública: "No tenemos plata, que los intendentes busquen la forma de financiarla"

El presidente electo, Javier Milei, adelantó que durante su gobierno frenará la obra pública porque "no hay plata" y afirmó que esos trabajos serán "entregados al sector privado".

Al ser consultado por la situación de la obra pública, reiteró su propuesta de eliminarla e impulsó la propuesta de iniciativa de obra privada a la chilena.

"Nosotros no tenemos plata. Con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado. Nosotros no tenemos plata. Que los intendentes busquen la manera de financiarlo", advirtió.

El presidente electo señaló que, en todo caso, "que los intendentes busquen la forma de financiarlo", e insistió: "No hay plata, si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la hiper (inflación) y nos vamos a 95 % de pobres y 70 % de indigentes".

Y agregó: "No se negocia el equilibro fiscal, no está bajo discusión. Ministro que me gasta más, lo echo. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal".