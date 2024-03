Milei fue duro con la dirigencia, amplió recortes de privilegios y convocó a un gran pacto nacional con 10 políticas de Estado

Embed PACTO DEL 25 DE MAYO pic.twitter.com/bS2apasZGK — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 2, 2024

Milei llegó al Congreso minutos después de las 20.30 entre insultos de una multitud que lo esperó en los últimos metros del recorrido que hizo desde la Casa de Gobierno. La saludó con besos al aire.

milei congreso 3.avif

Adentro tuvo tribunas desde los palcos que lo acompañaron con aplausos y cánticos cada vez que hizo anuncios de medidas, valoró lo actuado o disparó críticas a sectores de la política. A algunos incluso por nombre y apellido.

Anticipó, entonces, eliminación de jubilaciones privilegio, elección de sindicatos con límite de 4 años, única reelección y auditadas por la Justicia Electoral y convenios entre empresas y personal que primarán por sobre los convenios colectivos.

En su discurso de más de una hora tuvo varias menciones de lo que su fuerza política considera ideas "anticasta" y anticipó un paquete de proyecto de ley en ese sentido. Entre esas menciones hizo nombres propios y habló del titular del Suteba, "No podemos permitir mas que Baradel (Roberto) y sus amigos usen de rehenes a los chicos" dijo y aclaró que "por eso se incluyó en el DNU la educación como servicio esencial, para sacarle el arma de la mano a los sindicatos y obligarlos a prestar servicio educativo durante cualquier huelga".

Además anunció que personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse en elecciones nacionales como candidatos, también anticipó que todo ex funcionario con condena firme perderá beneficio por haber sido funcionario, reducción de asesores legislativos, descuento de jornada de sueldo a los empleados del Estado que no trabajen por paro, eliminación del financiamiento público de los partidos políticos y penas para Presidente, Ministerio de Economía, Banco Central y legisladores que aprueben déficit fiscal con financiación monetaria.

“No negociamos el cambio y vamos a cumplir la promesa que le hicimos a la comunidad”, dijo sobre los inconvenientes para que avancen sus proyectos de “Ley Ómnibus” y DNU 70. “Cuando nos encontramos con un obstáculo no vamos a dar marcha atrás, vamos a seguir acelerando”, afirmó.

milei congreso 2.avif

Entre los principales anuncios que hizo remarcó la decisión de cerrar la agencia Télam y remarcó primeros logros de políticas implementadas en control de vía pública, como el protocolo “antipiquete”. “Siempre lo dijimos: el que corta no cobra”, advirtió a los manifestantes de esas protestas y les recordó ventajas que este gobierno les dio con mantenimiento de subsidios aun cuando estén en relación de dependencia, aumento de ayuda escolar y otras asistencias.

“Demuestren que pese a las diferencias podemos anteponer los intereses de la Nación”, les dijo a los legisladores y los convocó a diputados y senadores, además de gobernadores, a firmar un acuerdo denominado Pacto de Mayo el próximo 25 de ese mes en Córdoba para fijar diez ideas que marquen rumbo y objetivos de Estado.