Milei sorteó su último sueldo como diputado nacional: ¿Quién se ganó esos más de dos millones de pesos?

La suma en juego en este sorteo, realizado esta tarde ante escribano público, era de 2.119. 432,74 pesos.

El sorteo se hizo desde su despacho entre más de dos millones de inscriptos, trámite que se podía realizar por vía web de manera abierta y gratuita.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Milei (@javiermilei)

Lo transmitió por redes y allí se confirmó que quien percibirá esa suma es una mujer de nombre Verónica, sobre la cual no se brindaron más detalles.

El mes pasado, cuando estuvo en juego el sueldo de MIlei correspondiente a su labor de octubre en el Congreso de la Nación, se inscribieron en el sorteo casi 2,9 millones de personas.

El primer sorteo se hizo en Playa Grande, aquí en Mar del Plata, fue en inicios de 2019 y en ese entonces la suma que percibía un legislador era apenas superior a los 200.000 pesos.

Si bien no hay certezas, trascendió que Milei ya no haría más sorteos ya que no pondría en juego sus haberes como Presidente ya que se convertiría en su único ingreso, ya que por su condición actual dejaría de percibir ingresos por conferencias, charlas y otras actividades que eran fuentes de ingresos para el economista.