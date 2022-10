Milei y un tenso cruce con Cristina Pérez: "A mí no me metas en esa mugre"

Un momento muy tenso se vivió este miércoles por la mañana en el aire de Radio Rivadavia cuando el diputado Javier Milei se cruzó con la conductora y periodista Cristina Pérez , a quien trató de "operadora" de Juntos por el Cambio sobre el tema de las PASO: "A mí no me metas en esa mugre, porque estás operando con el formato de Juntos por el Cambio" , le recriminó.

"Eso es falso", replicó Milei. "No existe el proyecto y yo no discuto en abstracto. Yo te propongo discutir el mamarracho que hizo Juntos por el Cambio en el Senado habilitándole a Cristina lo de los 15 jueces para tener impunidad. Dale, hablemos de esa mugre", dijo el diputado de Libertad Avanza.

Según publicó Clarín, con las pulsaciones elevadas de Milei, Pérez lo volvió a correr: "Si no me contestás me está evadiendo la pregunta y es grave, ¿vas a votar con los Kirchner?", insistió.

Allí, Milei perdió la línea: "Cuando aparezca un proyecto, hablaré. Yo no me voy a meter en estas trampas de Juntos por el Cambio y de los operadores. Te cuento que para que se salga esa ley se necesitan 129 votos y el kirchnerismo tiene 118 y se le cayeron 7 propios. No tienen los votos. Entonces salir a perseguir a una persona y operarlo eso es lo que está mal", le dijo casi a los gritos.

Y siguió: "Yo te cuento lo que hace la gente de Juntos por el Cambio y si hay periodistas funcionales a eso... vos sentite como quieras, es un problema tuyo, no mío. Yo no voy a hablar de un proyecto que no existe. Y lo que te tiene que quedar claro es que yo juego con las reglas que se establezcan, y para eso necesitan 129 votos que no tienen", atacó Milei.

Allí, Cristina Pérez quiso bajar los decibeles, pero Milei ya estaba en su propio torbellino. "Salir a perseguir a una persona mediáticamente está mal. Y utilizar los recursos para eso, está mal. Estás operando con el formato de Juntos por el Cambio sobre un proyecto que no existe, dale", volvió a retrucar.

"Muy fácil es operar. Respetar la bajada de línea que manda el Gobierno de la Ciudad. No voy a contestar sobre abstracciones construidas por los delincuentes de Juntos por el Cambio para que me vengan a operar".

La charla se cortó abruptamente, luego de que Pérez le dijo que se sentía "ofendida" por sus dichos, y como Milei no se retractó, dio por terminada la nota.