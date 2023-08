Montenegro: "Como modelo de Estado, la gente eligió al que se despierta a laburar"

Respecto a una posible dificultad para continuar con la intendencia en la ciudad, sin estar alineado con Provincia ni Nación, a partir de los resultados que se dieron este domingo, el jefe comunal contó: ” ¿Milei-Kicillof-Montenegro? Siempre digo lo mismo, no me preocupa quiènes son los nombres propios o los partidos políticos , sino cómo puede afectar a los vecinos de mi ciudad”.

”Hay un modelo que quiere vivir tranquilo. El que hace las cosas mal, tiene consecuencias. Está muy claro el modelo de país que queremos en la Argentina, uno que quiera premiar al que hace las cosas bien, cuidando el estado para que sirva como ayuda”, sostuvo en diálogo exclusivo con Teleocho Informa.

A su vez, habló sobre la metodología de trabajo durante el día a día en la intendencia, y el rol del estado en la vida de los ciudadanos: ”Yo vengo haciendo y diciendo desde el primer día que no se gobierna de atrás de un escritorio, sino escuchando y buscando soluciones. Y también siendo protagonista, en el sentido de hacernos cargo de las problemáticas puntuales de cada barrio, como también de Mar del Plata en términos generales”.

Por otra parte, mencionó, con los escrutinios confirmados no recibió llamados de sus principales adversarios: ”No hablé ni con Pulti ni con Raverta. El único que me mandó un mensaje fue Nicolás Lauría”.

Finalmente, resaltó la complicación que el vecino le plantea día tras día: ”Veo el contexto económico en la calle, cuando el vecino me dice que no le alcanza, o cuando me pide otro trabajo además del que ya tiene. ‘¿Usted no conoce de alguna changa?’ me dicen. Esa complicación genera angustia”.

”Como modelo de estado, la gente eligió al que se despierta a laburar, al que no toma tierras, al que no se aviva, al que entiende que el estado tiene que estar para ayudar y no para complicar. Hay dos modelos claramente marcados que se plantean”, concluyó el jefe comunal.