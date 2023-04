Montenegro convocó a "remalvinizar a los jóvenes" para "no olvidar a nuestros héroes"

“Es un día muy especial”, señaló Montenegro. “En estos últimos años -y en especial el año pasado cuando se cumplieron 40 años- apareció una reivindicación que era necesaria. Y esa reivindicación no fue solamente para nuestros Héroes y sus familias, sino también para los que saben poco, para nuestra sociedad, para los que no tienen muy claro y no le pudieron explicar bien lo que pasó, quiénes eran los chicos, cómo fueron tratados cuando volvieron, qué son las Malvinas para ellos o qué son para la Argentina”, agregó.

En ese sentido, el jefe comunal declaró: “Esto es algo que empieza a buscar ese lugar que por ahí nosotros no nos damos cuenta, sobre todo en nuestra ciudad, porque tenemos el orgullo de convivir día a día con nuestros Héroes. Estás tomando un café con un compañero de colegio que fue a Malvinas y es un Héroe. Creo que tenemos que darnos cuenta de ese tipo de cosas.”

“Tenemos que aprovechar todas las circunstancias, como pasó en el Mundial con esa canción que se hizo tan conocida y que mencionaba a los pibes de Malvinas. Eso hizo que muchos chicos estuvieran al tanto o quisieran saber quiénes eran esos pibes de Malvinas. Hay que aprovechar ese impulso, ir a las escuelas, generar este proceso de remalvinización en los jóvenes tan necesario y que tiene que ver ya no con una reivindicación personal, sino con una reivindicación histórica, algo realmente muy necesario.”

En otro tramo de su alocución, el intendente remarcó: “A mis hijos les explico esto de poder estar sentado al lado de un héroe. Nosotros podemos tener ese orgullo y lo tenemos muy presente. Hay que utilizar esa bisagra para juntarnos y dar este ejemplo, que gran parte de esa responsabilidad está en nuestra ciudad por la forma y la intensidad con que se vive Malvinas y por la forma e intensidad con la que se manejó en su momento. Utilizando todas las herramientas, para que generaciones que no hablaron del tema lo hagan. Y para explicarle a los chicos qué es Malvinas y qué es un héroe.”

Por último, el titular del Ejecutivo cerró su discurso con un pedido. “A mí me llena de emoción poder estar acá. No como intendente: yo tengo este cargo por un rato, yo soy un vecino más que disfruta con mucho orgullo de un momento de estas características. Siento que es una obligación y que este es uno de los lugares donde yo más aprendo. Sigan haciendo lo que están haciendo los Veteranos, los familiares o los padres. Por eso estamos acá, en un lugar que es parte de ustedes, para seguir empujando. No queda otra forma. Con errores y virtudes, pero llegamos. Podemos decir que nuestros héroes jamás serán olvidados”, concluyó.

Posteriormente, el presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, Fernando Álvarez, hizo uso de la palabra y en coincidencia con el intendente señaló que “el 2022 fue un año muy especial, porque -más allá de todo lo que implicó el 40º aniversario- tuvimos un reconocimiento inesperado a fin de año, gracias a la canción que acompañó a la Selección Argentina de fútbol en el Mundial de Qatar. Eso logró algo que el Estado en 40 años nunca pudo instalar”.

“Y en cierta medida, mostró el fruto de la militancia de las organizaciones de Veteranos de Guerra de todo el país que hace más de 30 años vamos a todas las escuelas, hablamos con los jóvenes, honramos a nuestros compañeros, condenando la violencia y preservando la causa Malvinas, que es un contenedor de una idea de Patria que nos incluye a todos, sin grieta alguna. Desde el ingenio popular llegó el reconocimiento a esos hombres. Y se sintió muy bien”, afirmó.

El acto continuó con un minuto de silencio y la colocación de ofrendas florales. Seguidamente, en la zona de Luro y La Rioja, comenzó el desfile cívico militar.

Más actividades en conmemoración

Por la tarde, a las 17 se realizará el arriado del Pabellón Nacional y, a las 19, la Misa de Difuntos en la Catedral. Para finalizar la jornada, se hará un homenaje de los músicos marplatenses a los caídos en combate, denominado Música por Malvinas. El evento será a las 20 en el Teatro Colón y contará con la participación de Fichas, Pitu Farías, VDR (Veteranos del Rock), Instituto Romairone Ensamble y Sucio y desprolijo, tributo a Pappo.

Desde la organización, a cargo del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, informan que la entrada consistirá en la entrega de útiles escolares que serán repartidos en jardines de infantes.

El memorial para los Soldados Caídos en Malvinas ya tiene proyecto ganador

Por otro lado, este viernes se llevó a cabo en el Hall de la Municipalidad, la entrega de certificados a los equipos que fueron premiados en el Concurso Provincial “Arq. Gustavo Benzoni” para la construcción del Memorial del 40° Aniversario de los Soldados Caídos en Malvinas.

Esta iniciativa, promovida por el Municipio y organizada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9, otorgó el primer premio a un equipo de la ciudad de La Plata, compuesto por el Arq. Gonzalo Pérez, junto a Fernando Urquiola.

Cabe destacar que la superficie a considerar es de 9 mil metros cuadrados en la Plazoleta Monumento a los Caídos en Malvinas y de 5 mil en la Plazoleta Chapeaurouge. “Para nosotros este concurso es muy importante, lo tomamos con muchísimo compromiso”, señaló Pérez. “Que el municipio esté pensando en construirlo es muy estimulante, esperamos que se pueda concretar. El proyecto tiene la voluntad de establecer un conjunto con el cenotafio original, mediante una plaza cívica entre el monumento existente y el memorial. Se promoverá un espacio propicio para la experiencia reflexiva e introspectiva”, agregó el profesional.

El segundo premio fue para el equipo liderado por los arquitectos Antonino Alberto D’Orso y Julián Gurfinkel y el tercer premio para el equipo conformado por Juan Ignacio Aureggi, Francisco Bongiovanni, Florencia Bellido y Marta Vaquero de Vega. También se otorgó una mención honorífica al trabajo presentado por las arquitectas Carolina Peruzzo y María Belén Esperón.

Del acto participaron el intendente municipal Guillermo Montenegro, el secretario de Obras y Planeamiento Jorge González y el presidente y secretario del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Diego Domingorena y Leandro Zapata, además de Miguel Ressia, Gustavo Schroeder y José María Lambertini, del Centro de Ex Soldados Combatientes de Mar del Plata.