Montenegro descontará las tres horas que los municipales se manifestaron y fue contra el nuevo convenio colectivo

" Lo de hoy es un paro . Si no vas a trabajar se descuentan las horas, el que no fue a trabajar por tres horas se le descuenta. Como en cualquier trabajo. Si te vas tres horas, sin causa justificada, hacés abandono de tu trabajo", sostuvo el intendente sobre la protesta de los trabajadores frente al Palacio Municipal.

Los mismos faltaron 3 horas a sus puestos de trabajo para solicitar una recomposición salarial mayor a la ofrecida por el municipio. "Siempre voy a dialogar, hay una discusión salarial que es entendible pero no puedo rifar la estabilidad a la ciudad subiendo los impuestos", expuso Montenegro.

Sobre al paro general que se llevará a cabo este jueves, el intendente aseguró que en esa instancia no habrá descuento. "No soy un loco. Si hay un paro general y el municipal no puede llegar no se le va a descontar el día", explicó.

Convenio colectivo

Al mismo tiempo, el intendente fue contra un nuevo convenio colectivo que fue registrado por el Ministerio de Trabajo bonaerense. Lo calificó de "disparatado e irracional". "No lo vi nunca en ningún lugar. El diablo metió la cola", aseguró.

Asimismo detalló los puntos más "irracionales" y confirmó que para llevarse a cabo debe pasar la discusión por el Concejo Deliberante.

Entre ellos está la idea de que los cargos sean hereditarios. "Heredados por la mujer o el hijo mayor. La obligación de contratar un cargo por herencia", detalló. También la "imposibilidad de trasladar a un empleado" y la "recategorización obligatoria".

"Cuando un empleado esté a tres años de jubilarse se lo debe colocar en una categoría de su cargo. Y si no existe se debe inventar. Se modifica el régimen de vacaciones. Al otro día que ingresás tenes 30 días de vacaciones, según este convenio. No hay ningún trabajador del país en estas condiciones", enfatizó.

"No hay ninguna explicación de por qué los vecinos de Mar del Plata le van a regalar 800 millones por año al sindicato de los trabajadores municipales. No lo había visto nunca. No lo voy a permitir porque esto afecta los intereses de los vecinos de Mar del Plata. Esto está mal. Esto aparece 9 años después y voy a llevarlo a las ultimas consecuencias para no llevarlo adelante", aseveró.