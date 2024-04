Montenegro: "El paro de los municipales es irracional y les voy a descontar el día"

"No voy a pagarles a los empleados municipales lo que yo no pueda pagar o que eso signifique aumentarle los impuestos a los marplatenses. Cuando no alcanza, no alcanza. No voy a hacer lo que hicieron otros gobiernos, utilizar fondos afectados", afirmó el intendente.

"No tengo ningún problema en asumir el costo político. El paro es el último recurso, no puede ser en el comienzo de una negociación paritaria. Después de 6 días de vacaciones por Semana Santa, hay un paro de dos días y en el medio un paro docente. Eso es irracional", sostuvo.

Los trabajadores municipales realizan desde este viernes un paro de 48 horas tras no recibir una nueva oferta salarial por parte del Ejecutivo. El sindicato reclama una recomposición salarial de 35% y el gobierno local les ofrece un 10% de aumento.

"Vamos a descontarle los días de paro y ese dinero lo vamos a destinar al arreglo de calles. Me interesa que los conflictos se solucionen, pero no voy a jugar con la plata de los vecinos", expresó Montenegro.

"El paro es irracional, no están generando el diálogo necesario. Si esta va ser la forma para trabajar con los sindicatos, no van a encontrar en mí ninguna posibilidad de que esto funcione. Tengo la obligación de cuidar la plata de los marplatenses", dijo.