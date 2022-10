Montenegro, sobre la toma de terrenos: "No negocio con delincuentes ni voy a aceptar ningún tipo de extorsión"

La toma de terrenos en el barrio Las Heras, que comenzó el domingo pasado y continúa hasta hoy, sumó un nuevo capítulo con una apelación del intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, al fallo del Juzgado de Garantías N°2 para no proceder al desalojo .

Barrio Las Heras Montenegro solicitó el desalojo de la toma de terrenos: "No da la sensación que haya sido algo espontáneo"

"Quería contarles que hoy apelé el fallo del juez que entendió que no había que desalojar a los usurpadores del barrio Las Heras. Y lo apelé porque es un disparate", expresó el jefe comunal, a través de las redes sociales, sobre el pedido que realizó como particular damnificado ante la fiscalía N° 12, a cargo de Juan Pablo Lódola, que más tarde acompañó ese planteo.

En sintonía, Montenegro subrayó que "yo no negocio con delincuentes ni voy a aceptar ningún tipo de extorsión".

https://twitter.com/gmontenegro_ok/status/1585298162339938306 YO NO NEGOCIO CON DELINCUENTES NI VOY A ACEPTAR NINGÚN TIPO DE EXTORSIÓN. pic.twitter.com/gc6bqzE2JO — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) October 26, 2022

La resolución, a la que tuvo acceso Ahora Mar del Plata, “no hace lugar, por el momento, a la medida cautelar de lanzamiento de los ocupantes del predio sito en avenida Fortunato de la Plaza entre Reforma Universitaria y Rufino Inda”.

También notifica al fiscal interviniente para que “se arbitren los medios necesarios para arribar a una solución pacífica del conflicto, sin perjuicio del resultado de la gestión y lo que corresponda”. Para ello, se deberá cumplir con el “protocolo de actuación ante ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”.

Al minimizar la resolución y tratarla de "disparatada", el intendente ratificó su postura: "Voy a estar siempre del lado de los marplatenses, de los que laburan, de los que se levantan temprano, y de los que me cuentan que tardaron 30 años en construir sus casas".

"Me hago cargo de los temas porque es mi responsabilidad. No miro para el costado. No tengan dudas, siempre voy a cuidar a los vecinos", finalizó.