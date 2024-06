Montenegro sobre los municipales: "No voy a rifar la plata de los vecinos"

"No voy a rifar la plata de los vecinos ni a comprometer al municipio a pagar algo que no se puede pagar. No hay que gastar más de lo que entra porque eso siempre termina mal. El kirchnerismo no tomaba ese tipo de decisiones", dijo.

Los municipales reclaman desde hace dos meses un nuevo aumento de 35% de haberes. La respuesta del Ejecutivo fue otorgar un 10%.

"Tengo claro que se pagan costos políticos. Sería más fácil firmar cosas que suenen bien para la tribuna pero que después lo que va a generar es una complicación a todos los vecinos. No voy a rifar el equilibrio que tenemos hoy", agregó Montenegro

Sostuvo que su responsabilidad es pagar los sueldos y el aguinaldo de los trabajadores. "Y a partir de ahí poder empezar a ver cuáles son las situaciones en las actualizaciones", señaló.

Además advirtió que la coparticipación y los ingresos que recibe la ciudad "van cayendo", en medio de la crisis económica que golpea al país.

"Soy una persona abierta al diálogo, peor tengo en claro lo que administro. No tengo ningún problema en afrontar los costos políticos", indicó.

Montenegro manifestó que en su gobierno tratan de ser eficientes y destacó la digitalización de todos los servicios municipales. "Detectamos 33 casos de empleados que pedían licencia médica en el municipio y trabajaban en otro lugar. Quince trabajadores retomaron la actividad, uno de ellos se encuentra en un proceso sumarial y dos decidieron darse de baja en sus funciones. Esto motivó que la cantidad de pedidos de carpetas médicas se haya reducido. Es que saben que sus datos se van a cruzar y no piden la licencia médica", aseveró.

Enseguida destacó que su gestión "logró equilibrar" las cuentas municipales, "luego de un 2023 muy complicado donde la inflación se disparó producto de las decisiones del gobierno anterior" y el plan platita. "Tomamos la decisión de ser extremadamente austeros", aseguró.

Por último remarcó que la inflación bajó en los últimos meses durante el gobierno de Milei. "Podemos tener un panorama más claro. Aunque no nos sobra absolutamente nada, se resintió la actividad económica y la cobrabilidad", dijo.