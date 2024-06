Montenegro volvió a cruzar a Kicillof por las demoradas obras en la Rambla: "Película repetida, ya es Tiburón 7"

"El gobernador anunció nuevamente la Rambla. Película repetida, ya es Tiburón 7 o para los más chicos Rápidos y Furiosos 6. Ya lo anunciaron y estuvo casi adjudicada. Que se deje de anunciar y que se haga" , disparó Montenegro este martes en una conferencia de prensa en el COM.

"Yo no estoy para anunciar cosas que no puedo cumplir. No quiero hacer una discusión política. Como marplatense quiero que la Rambla esté distinta", dijo.

Es la segunda vez en una semana que Montenegro sale a cuestionar a Kicillof. En un acto, el gobernador bonaerense le había reclamado al Gobierno nacional que reintegre fondos recortados a la Provincia y el intendente salió a contestarle con los tapones de punta.

“Gobernador Kicillof, cuando los recursos son escasos hay que ser austeros, cuidar el mango y ser creativos. Porque administramos plata de los vecinos, no nuestra. La irresponsabilidad en el manejo de los fondos públicos, por malgastar o comprometerse a algo que no se puede pagar, termina siempre mal”, le respondió Montenegro a través de un mensaje en su cuenta de la red social X.