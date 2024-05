"No recibimos alimentos y a los comedores vienen hasta trabajadores en blanco porque no les alcanza el sueldo"

Organizaciones sociales, comedores y merenderos realizaron este jueves una protesta frente a la Municipalidad, donde denunciaron que el gobierno de Javier Milei no les envía alimentos .

"No estamos recibiendo insumos para sostener un comedor desde hace 6 meses, lo estamos sosteniendo entre nosotros con donaciones. La garrafa la compramos entre todos los comensales, pero se nos está haciendo muy difícil. No tenemos el apoyo del gobierno", dijo Liliana, referente del Polo Obrero, en alusión al comedor Los Peques.

image.png

"Capital Humano, a cargo de Pettovello, no nos está mandando absolutamente nada. Nos autofinanciamos como podemos. Cada vez son más las familias que vienen por la desocupación y la indigencia. Vienen jubilados y hasta trabajadores en blanco porque los sueldos son muy bajos, por debajo de la canasta básica, y no les alcanza para comer", señaló.

El Ministerio de Capital Humano ratificó la denuncia penal que realizó después de verificar que casi el 50% de los comedores a cargo de los movimientos sociales y piqueteros, a los que asistía el Gobierno anterior con “alimentos frescos”, eran inexistentes, dejaron de funcionar, sus referentes se mudaron de barrio, o sus direcciones no existían.

Desde las organizaciones salieron al cruce de la denuncia del Gobierno. "Hablaron de comedores fantasmas, pero no es así. Acá no hacemos nada que no corresponda, que vengan a los comedores a revisar", dijeron.