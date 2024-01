Paro de la CGT: los gremios que adhieren y cómo funcionarán los servicios en Mar del Plata

En la ciudad participarán diversos sectores, algunos de ellos son: CTA, ATE, SUTEBA, UTA, STM, empleados de comercio, obreros navales, Camioneros, UOCRA, Bancarios, UPCN, SMATA, Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata y bancarios.

Por la medida de fuerza este miércoles no habrá bancos y los colectivos reducirán su servicio. A pedido de la central obrera, los colectivos funcionarán con normalidad en todo el país hasta las 19. A partir de ese horario, se sumarán al paro por 4 horas reanudando el servicio a partir de las 00. De la misma manera funcionarán los trenes y en los vuelos habrá alteraciones desde el mediodía.

En cuanto al servicios de taxis, los pedidos por radio funcionarán y el acatamiento será dispar dependiendo del chofer.

El Sindicato de Trabajadores Municipales llevará adelante un paro de 12 a 00, aunque aclararon que se mantendrán guardias mínimas en distintas dependencias. En tanto, no habrá clases en escuelas de verano.

Se llevará a cabo una concentración al mediodía en Colón e Independencia.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) considera que el paro general −que implicará un día sin producción y sin actividad comercial− conllevará una pérdida económica mayúscula para el país. “Nuestras pymes necesitan trabajar, ya que sin trabajo no hay ingresos”, dijo el presidente de CAME, Alfredo González.