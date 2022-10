Patricia Bullrich cerró el multitudinario plenario de Mar del Plata

En la apertura del encuentro, con una entusiasta concurrencia de alrededor de 3000 personas, Patricia Bullrich luego de agradecer y dar la bienvenida a los asistentes, declaró: “Nuestro camino es el camino inclaudicable del cambio. Si nosotros no vamos por ese camino y lo traicionamos, seremos parte de la Argentina de la decadencia. Pero con coraje, vamos a ser parte de una Argentina de cambio profundo, que se anime a ir contra todos los obstáculos que la Argentina ha ido construyendo año tras año, en esta realidad de un país que llora. Vamos a convertir esas lágrimas en una posibilidad de un país distinto”, comenzó.

Luego agregó: “Vamos Provincia de Buenos Aires, vamos a terminar de hablar del Conurbano como si fuera algo negativo, para que sea el lugar donde viven las esperanzas de millones de argentinos, vamos a cambiarlo, vamos a transformarlo en un lugar de producción, de trabajo, y no de planes”.

“No todas las cosas son importantes en un gobierno. Vamos a tener que priorizar, y lo primero que vamos a hacer es ordenar la economía. Necesitamos orden, no hay una sociedad que pueda vivir con una economía desquiciada, sin moneda, sin crédito, sin poder pensar en futuro, sin poder pensar que me puedo comprar una casa y pagarla en 30 años, en pensar si mi hijo o mi nieta el día de mañana va a ir a la universidad y voy a poder ayudarlo”, destacó.

Y agregó: “Vamos por un sistema bimonetario para que los argentinos puedan hacer lo que han hecho; guardar sus pocos pesos en una moneda en la que creen. No nos gusta eso pero es la realidad, hay que partir de la verdad”.

A su turno el Diputado Nacional Cristian Ritondo expresó: “Con la fuerza del cambio, entendiendo el para que, vamos a transformar a la Argentina. Estoy convencido de que es la última oportunidad que la Argentina le va a dar a la política de transformarla. El desafío es enorme, tenemos que dar todos los debates necesarios, para que el 10 de diciembre del 2023 sepamos que tenemos que hacer el día 11. No hay lugar para improvisados y mucho menos para improvisar. El cambio debe ser profundo, con decisión y coraje. A mí me tocó trabajar con Patricia en uno de los desafíos más grandes que tuvimos como gobierno, que era una gran pelea que no se había dado en el país y por supuesto ahora se dejaron de dar, y fue en equipo, discutiendo, con distintas miradas, pero entendiendo hacia donde teníamos que ir. Debemos llevar otra vez a la provincia de Buenos Aires una lógica distinta, convertir una provincia que dicen que es inviable en viable”.

“Quiero contrarrelatar frente al abrumador, al gris, al mediocre, al falaz, al mentiroso y engañoso, “Relato Kirchnerista”, relato que nos dice que nosotros, todos ustedes, todos los que estamos acá y millones de argentinos que queremos que haya una Argentina de trabajo, somos los que queremos precarizarlos. Ellos han arruinado el trabajo de la Argentina, han desecho la cultura del trabajo, nacieron hace casi 80 años en nombre del trabajo, y 80 años después lo han destruido”, cerró la diciendo en la apertura, el Diputado Nacional Alberto Asseff.

La Presidenta del PRO Nacional, Patricia Bullrich, dio comienzo este sábado del Plenario de la Provincia de Buenos Aires, que se realiza en la Ciudad de Mar del Plata. De la apertura, también fueron parte el Diputado Nacional y Presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo y el Diputado Nacional Alberto Asseff.

El Plenario se lleva adelante en el Salón “La Normandina”, de dicha Ciudad de la Costa Bonaerense. El mismo es un congreso masivo desbordado por la concurrencia, donde participan alrededor de 3000 dirigentes de toda la provincia de Buenos Aires, con representantes de 135 distritos, generando así una masa política muy importante, demostrando que hay una masividad que se sostiene con un liderazgo que cada vez está más claro.

El Plenario comenzó el viernes con la exposición del intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro; del filósofo, Julio Montero y el pensador, Marcelo Giofre. La jornada de este sábado tuvo al titular de la UCR de la Provincia de Buenos Aires, Maxi Abad; el analista político Sergio Berenstein; el decano de la Facultad de Psicología (UBA), Jorge Biglieri; el economista, Daniel Artana; la economista Diana Mondino, el Diputado Nacional, Luciano Laspina; el Diputado Nacional, Hernán Lombardi; el pensador, Andrés Hatum; el escritor Federico Andahazi; el filósofo Santiago Kovadloff; el intendente de Pinamar, Martin Yeza; el intendente de San Miguel, Jaime Méndez; el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia y el intendente de 9 de julio, Mariano Barroso, el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, y el Senador Provincial, Joaquín De la Torre.