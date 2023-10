Patricia Bullrich reconoció la derrota: "No logramos los objetivos que queríamos para Argentina"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich , reconoció la derrota pero no felicitó a Sergio Massa ni a Javier Milei , los dos candidatos que irán al balotaje.

Bullrich lamentó que Juntos por el Cambio no haya logrado los "objetivos que queríamos para nuestra Argentina" pero manifestó que su "causa va más allá de un momento electoral y de un momento de derrota".

"Nuestra causa va más allá de un momento electoral. Y va mas allá de un momento de derrota. Como hoy, lo aceptamos pero tenemos una convicción profunda. La convicción que los valores que llevamos aferrados, de la republica, los valores de la transparencia, de la lucha contra la corrupción. Un país que debe abandonar el populismo si quiere terminar con la pobreza", señaló.

"Quizás esos valores hoy han quedado dormidos, pero nosotros los vamos a despertar todos y cada uno de los días para una argentina productiva y sin pobreza", dijo.

"Importa siempre el camino, importan siempre los objetivos para nuestra Argentina. Hace años que la Argentina se hunde en la decadencia", afirmó.

"Jamás vamos a dejar de ser lo que somos para Argentina, nunca seremos cómplices del populismo en Argentina. Nunca seremos cómplices de las mafias que destruyeron a este país. No me voy a rendir nunca y nadie de JxC se va a rendir nunca", expresó.

"El populismo empobreció al país y no soy yo la que va felicitar a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor Gobierno de la Historia Argentina", sentenció.

"Repartieron plata y hundieron el futuro del país, rifando y endeudando más al país. por eso siempre junto a todos lo que somos parte de esta fuerza, vamos a representar los valores de los que hoy nos votaron y a los argentinos que quizá en el corto plazo, vuelvan. Nuestros valores no se venden ni se compran, no los vamos a negociar. Por más que hoy no hayamos ganado las elecciones, vamos a estar juntos con cada argentino en los tiempos difíciles que vienen", aseguró.