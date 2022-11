Patricia Bullrich redobla las críticas a Larreta: "Que mueva lo que quiera, a mí la rosca no me voltea"

"Voy a fondo, me pongan la piedra que me pongan", aseguró Bullrich en una entrevista en el canal Neura Media de YouTube. Consultada por la disputa con Rodríguez Larreta en la candidatura por la Presidencia en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) para 2023, Bullrich manifestó: "A mí la rosca no me voltea, que (Rodríguez Larreta) mueva lo que quiera porque el voto mayoritario va a estar en la gente que dice 'yo creo que Patricia tiene lo que hay que tener para cambiar Argentina'".