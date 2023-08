Patricia Bullrich: "Si soy presidenta, Gendarmería vuelve a Mar del Plata"

- ¿Cuál es su proyecto de seguridad para Mar del Plata?

- Vuelve Gendarmería y Prefectura a Mar del Plata. En mi gestión como ministra de Seguridad detectamos las ciudades que necesitaban un componente federal para acompañar a las policías provinciales y Mar del Plata era un lugar que nosotros evaluamos como una ciudad importante por la cantidad de gente que llega en el verano y la necesidad que tiene durante todo el año. Trajimos a Gendarmería y fue una cosa muy importante para los marplatenses. Pero la sacaron inmediatamente. Nadie sabe por qué cuando las cosas andan bien, de golpe se dejan de hacer. Las consecuencias están a la vista.

- ¿Cómo ve a Mar del Plata?

Hay dos boletas donde vamos juntos: Mar del Plata y Vicente López. Todos valoramos mucho a Montenegro, es un gran intendente. A Mar del Plata la veo bien desde la gestión de Montenegro. Hay muchas cosas para hacer, como mejorar la oferta turística, la ruta 2 que está en malas condiciones y la conectividad para que reciba vuelos de todo el país. Venís a Mar del Plata y te impresionás. Mi familia tuvo un hecho trágico en Mar del Plata, murieron mi abuelo, mi tío, mi tía y mi prima cuando se cayó el avión de la empresa Austral. Mi abuela tenía una casa y no pudo volver nunca más, sufrió mucho. Ese dolor de mi abuela hizo que no volviéramos más a Mar del Plata. Mi marido veraneó toda su vida en esta ciudad. Tengo muchos apellidos ligados a Mar del Plata: yo soy Bullrich, mi mamá es Luro y mi abuela es Pueyrredon.

- ¿Qué se define en las elecciones?

- Se van a dirimir los liderazgos. Hoy tenemos un sistema político extractivo que se queda todo para el Estado y le saca a la sociedad los beneficios que tendría que tener su propia actividad. Un sistema político que en vez de pensar que las empresas le hacen bien al país... El Estado argentino creció un 100 por ciento en los últimos 20 años. Toda esa masa enorme de dinero que tendría que haber quedado en Mar del Plata y nuevas posibilidades para la pesca, se terminan yendo a una burocracia. No mejoró la educación, la seguridad, la salud ni las fuerzas armadas.

- ¿Qué significa su slogan de campaña “Si no es todo, es nada"?

- Todo o nada es una mirada respecto a que el cambio no se puede quedar a mitad de camino. El esfuerzo de hacer las cosas a medias es lo mismo que hacer las cosas bien y definitivas. Todo es tener 190 días de clase, nada es seguir como estamos, cada tanto tenemos clases y no ordenamos la educación. Todo es que te decidas a combatir el narcotráfico de una vez por todas y es nada es que dejes a la gente a la intemperie de la inseguridad. Rosario es el epicentro del narcotráfico, pero también en Mar del Plata y en otros lugares del país. Ir a un cambio fuerte es animarse a desatar los conflictos, no a pasarlos por el costado. Basta de tener 9 mil cortes por año en el país. ¿Qué vamos a negociar? Vamos a la convivencia y a la paz. Los cortes se tienen que terminar y ese es el orden que nosotros queremos plantear en la Argentina. El plan social lo vamos a reconvertir en un seguro de desempleo, pero no va a ser incompatible con poder trabajar. Las personas van a tener que ir a trabajar. Nosotros tenemos un plan para que en 4 años la Argentina tenga trabajo y no más planes sociales. Nuestro primer objetivo es estabilizar el país con solidez fiscal y no tener más déficit. El Banco Central sigue imprimiendo billetes y llegó al final de la olla.

- ¿Es posible cambiar todo tan rápido?

- Si vos dejás el cepo un año, las personas que toman decisiones durante un año no van a tomar decisiones. El segundo y tercer gasoducto para evacuar el gas no se va a hacer si hay cepo. Massa dice que el cepo no se puede levantar. El cepo este año se llevó 18 mil millones de dólares. Porque al cepo lo alimentás con dólares. Sacar en un año el cepo, como dicen otros candidatos, es perder el 25% de tu gobierno.

- ¿En qué consiste su proyecto de reforma laboral?

- Terminar con la industria del juicio. Los juicios laborales se llevan empresas completas y eso no lo podemos permitir. De cada 10 empresas o negocios que nacen, 9 terminan y uno sobrevive. Necesitamos modelos laborales más modernos.

- ¿Cómo piensa resolver el problema de la inflación?

- Hay que tener un presupuesto sin déficit, solidez fiscal y lograr un acuerdo con las provincias para que ordenen sus cuentas. No se puede convivir con la inflación.

- En el slogan “Si no es todo, es nada", ¿está incluido Larreta?

- Es todo o es nada. Hay que ordenar el país. Si ganás las elecciones, el kirchnerismo te desconoce como lo desconoció a Macri cuando Cristina no le pasó el bastón. Nosotros vamos a estar en el gobierno y en el poder porque la Argentina no se puede dejar doblegar más por un poder que se cree permanente. A mí no me van a doblegar.

- María Eugenia Vidal manifestó su apoyo a Larreta. ¿Eso no va a ser un impedimento para consolidar una imagen de unidad después del 13 de agosto?

- A esta altura la sociedad está evaluando el carácter y quién se va animar a cambiar la Argentina. Eso no pasa por la cantidad de dirigentes que adhieren a uno u otro dirigente. Creo que Macri se va a quedar en una posición de neutralidad. Creo que es lo correcto, que elija a uno de los dos precandidatos no es bueno para la institucionalidad de Juntos por el Cambio.