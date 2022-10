Piden informes sobre la paralización de las obras del Hospital de Batán

Indicó también que "luego en un aparente movimiento por retomar la obra, el gobierno municipal del intendente Guillermo Montenegro la había incluido en el Presupuesto del año 2021 por un acuerdo con Acción Marplatense, sin embargo, eso no se cumplió, no se retomó la construcción, y en la discusión del Presupuesto 2022 Jorge González, Secretario de Obras, argumentó que se debió a no haber conseguido financiamiento nacional y que justamente por eso motivo la obra no fue incorporada para este año, aunque prometió intentar avanzar en ese sentido”, explicó.

El proyecto presentado por Páez señala en uno de sus párrafos que “desde 2015 hasta hoy han transcurrido siete años en los cuales, sin necesidad de ningún dudoso e improbable financiamiento especial, se podría haber finalizado la construcción, si realmente hubiera una convicción en las distintas administraciones sobre la necesidad de la obra".

“En otro orden de cosas, el estado de abandono de la obra y la falta de un cerramiento adecuado han generado un lugar peligroso donde se registró recientemente un accidente con transeúntes. Por tanto creemos desde el bloque del FdT que es necesario retomar la construcción de este Hospital como un proyecto de vital importancia para dar respuesta a la creciente demanda de salud en distintas especialidades médicas de las y los vecinos de Batán”, cerró.