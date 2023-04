Políticos locales marcan apoyos, críticas y candidato alternativo tras la decisión del Presidente

POLÍTICA Alberto Fernández encabezó la cumbre del PJ después de anunciar que no será candidato

“La decisión de Alberto Fernández tiene sentido de responsabilidad con el país”, dijo quien además se perfila como precandidato a intendente por Frente de Todos. “Nos impulsa a un debate sincero y nos compromete con la unidad de nuestro espacio”, afirmó y advirtió que desde su sector interno “hace tiempo sostenemos que es con todos”. “Necesitamos consensos y fortalecernos en unas PASO. Es el tiempo de la Argentina”, dijo Iriart.

Desde la oposición se siguió primero a distancia y luego con voces críticas este anuncio que el primer mandatario eligió hacer mediante redes sociales, donde dejó un mensaje de más de siete minutos con imágenes que muestran momentos de su actual gestión.

“Es un triste espectáculo”, afirmó el legislador provincial Maximiliano Abad, y consideró que “mientras el dólar y la inflación crecen, el gobierno se reúne para ordenar la estrategia electoral”.

El también precandidato a gobernador bonaerense por Juntos cuestionó que “lo hacen siendo gobierno y pensando en ellos”, por lo que los señaló como “aislados y apartados de las preocupaciones de todos”.

En el marco de declaraciones a la prensa se lo consultó también por el tema a Ariel Ciano, director de Aerolíneas Argentinas y en las filas del Frente Renovador. “Quienes tenemos responsabilidad de gestión en diferentes ámbitos, nos debemos concentrar en fijar las mejores políticas públicas, cumplir los objetivos y solucionar los problemas que se presentan”, dijo.

Y en particular manifestó que “la decisión del Presidente, al comunicar su intención de no ir por la reelección, por supuesto, que genera diferentes interpretaciones”. “En mi caso estoy convencido y más allá que él manifiesta que en este momento por la responsabilidad que tiene no puede pensar en ello”.

El ex concejal insistió que el mejor candidato a presidente por el oficialismo “sería Sergio Massa por su experiencia, su capacidad de trabajo y su conocimiento del Estado, así como por sus equipos de gestión y la búsqueda permanente de los consensos que necesita Argentina, tal como lo ha demostrado a lo largo de su vida”.