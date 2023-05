Principales figuras del FdT acompañaron a CFK en la decisión de no asumir candidaturas electorales

Referentes del Frente de Todos (FdT) manifestaron hoy su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner , quien r atificó su decisión de no presentarse como candidata en las próximas elecciones.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, afirmó que Fernández de Kirchner "decide no ser candidata pero no se aleja del liderazgo del movimiento" y reiteró su intención de ser precandidato a presidente.

"Ya nos lo venía diciendo en el acto de La Plata y lo dijo ahora. Ahora hay que entenderlo, Cristina decide no ser candidata pero no se aleja del liderazgo del movimiento", afirmó por C5N Rossi, quien además avaló las PASO.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti expresó: "A tu lado siempre compañera. El peronismo es amor, convicción, compromiso, lealtad y lucha".

El diputado nacional Rodolfo Tailhade apuntó en redes sociales a los jueces y dijo: "El Poder Judicial como grupo de tareas de Juntos por el Cambio y los grupos económicos concentrados". La legisladora porteña Victoria Montenegro aseveró que "no pudieron ni podrán acabar con la memoria ni los sueños de millones de argentinos y argentinas".

El referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y líder de Patria Grande, Juan Grabois, señaló en Twitter que "se avecinan tiempos aún más difíciles para nuestro pueblo. Hay una larga pelea por delante...y no vamos a perder porque no vamos a abandonar. A Cristina todo nuestro respeto y gratitud. Siempre vamos a poner la cara, el cuerpo y el corazón por ella, por el Pueblo y por Argentina".

La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, dijo refiriéndose a Cristina Kirchner: "Siempre en el corazón del pueblo".

El vicepresidente de Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y presidente de Forja, Gustavo López, indicó: "Una vez más Cristina Fernández de Kirchner nos da una clase de coherencia, no va a ser mascota de nadie. Declina su candidatura es pos de un programa y un proyecto, denuncia a la Corte y a los grupos económicos que atacan la democracia". Y agregó: "A agarrar el bastón de mariscales, terminemos con la tibieza y defendamos la causa".

El diputado provincial Francisco Durañona destacó el rol político de la expresidente y dijo: "Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política. La mujer más extraordinaria de los últimos tiempos". La presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos, Teresa García, advirtió que "el peronismo se ha quedado muy corto en la defensa de la mejor dirigente que tiene". Dijo que "hubo poco coraje" por parte de las autoridades partidarias "en hacer defensa de Cristina en su proscripción" y lo comparó con la situación vivida por Juan Domingo Perón en 1955 y "lo que debe haber sentido cuando tuvo que exiliarse".

El dirigente social Luis D'Elía dijo que "el Frente de Todos (FdT) debería convocar a millones a las calles de todo el país, denunciando a (Mauricio) Macri, a (el CEO de Clarín Héctor) Magnetto y a esta Corte Suprema de Justicia ante los organismos internacionales que han abortado la democracia en la Argentina a 40 años del Nunca Más".

En un comunicado que difundió en sus redes sociales, la Vicepresidenta sostuvo las declaraciones del 6 de diciembre de 2022, indicó que "no voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura" y destacó la importancia de "privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal". En esa línea, indicó que la decisión que tomó aquel 6 de diciembre, cuando aseguró "no voy a ser candidata a nada" no se trató "de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada".