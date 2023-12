Qué dijo Guillermo Montenegro en su discurso

Presidida por la Mesa Directiva del HCD, la Presidenta del Cuerpo, Marina Sánchez Herrero le tomó el juramento de rigor a Montenegro.

Luego, en un breve discurso, el reelecto intendente de General Pueyrredon adelantó algunos trazos gruesos de la gestión que emprenderá por los próximos cuatro años, basándose en lo realizado en la primera administración, iniciada en 2019.

Después de agradecer el apoyo de su familia, así como también las presencias de los ex intendentes Gustavo Pulti y Daniel Katz, dijo: “Es un honor estar acá”. Y acotó: “Es un momento muy importante. Necesitamos trabajar con compromiso, dedicación y convicciones. Igual que el primer día, hace ya cuatro años. Quiero felicitar al Presidente Javier Milei y al gobernador Axel Kicillof. Espero que podamos trabajar y construir juntos un futuro mejor. Todos queremos que le vaya bien a Argentina, a la Provincia y a la región Mar del Plata. Hace cuatro años empezamos a recorrer juntos un camino para poner a Mar del Plata en lo más alto, para salir del estancamiento, en la ciudad del “sí”. Una ciudad donde los jóvenes elijan quedarse porque saben que tienen oportunidades para crecer, estudiar, lleva a cabo sus proyectos y desarrollarse. Una Mar del Plata con movimiento, propuestas y actividades los 12 meses del año. Por eso hicimos una cultura del turismo de eventos, tanto recreativos, como de espectáculos y de reuniones, como el Enduro, el Maxibasquet, boxeo de primera en el polideportivo, el impulso a la gastronomía, etc. Desde el primer momento supimos que el empleo de calidad es del privado. Por eso había que sacarle la pata de encima, dejándolo trabajar y crecer. Si a una empresa le va bien, contrata más gente. Y eso se traduce en más trabajo para quienes viven en la región. En esa línea, pusimos las habilitaciones en un día, para que quien quiera poner un negocio pueda hacerlo sin vueltas, ni trabas ni burocracia. El norte siempre fue el mismo: acompañar a quien quiere trabajar, darle oportunidades y facilidades a quienes quieren crecer y defender siempre a los que eligen hacer las cosas bien. Por eso, también decidimos donar parte del sueldo de los funcionarios, porque la austeridad y tener las cuentas en orden también es clave para que podamos seguir creciendo juntos como región. Y esta forma parte de una idea que tenemos en claro desde un principio: no es una ola a la que nos subimos, porque los caminos que uno toma cuando gobierna tienen que estar siempre alineados con sus ideas y convicciones. No pueden ser movimientos a los que nos subimos para ir a favor o en contra de la corriente del momento. Hay que saber que habrá veces que las olas podrán ir para un lado o para otro, pero lo más importante es trabajar sobre un eje que tenga una convicción y mantenerse siempre firme”.

En este sentido, Montenegro se refirió a la reducción de cargos políticos, al ahorro que implicó la reducción de un porcentaje de los sueldos de esa planta, la política, y cómo ese dinero se volcó a servicios y obras para los vecinos. También apuntaló la intención de avanzar con el Parque Industrial 2, como un proyecto central de su segunda gestión para el desarrollo productivo de General Pueyrredon.

El intendente remarcó: “Lo tenemos muy claro: esto no se logra con confrontación; se logra con diálogo, escuchando. Una buena idea puede venir de otro espacio político. Por eso, la escucha y la humildad es fundamental para que nuestra región siga creciendo. Soy así y demando lo mismo de mis funcionarios. Ellos saben bien a quienes representan. Por eso les voy a exigir cercanía, honestidad y escucha. Esa es la impronta de nuestra gestión. Este trabajo es de tiempo completo, de 24 horas por siete días”.

En la convocatoria al acto, enmarcado en la 6º Sesión Pública Especial, se destacó que “el juramento del Intendente Municipal por un nuevo período constitucional simboliza la continuidad y plena vigencia de las instituciones republicanas, logro éste que es patrimonio del conjunto del pueblo”.