Rabinovich destacó "la política de austeridad" de Montenegro

SER INTENDENTE NO ES SER DESCRIPTIVO DE LOS PROBLEMAS.



La política de austeridad la lleva adelante el intendente @gmontenegro_ok desde el primer día. No lanza medidas electorales, no entró en "modo campaña". Mientras que la inflación acumuló un aumento de más del 800% desde que… pic.twitter.com/hss4KIPWlk