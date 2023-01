Raverta: "Como los diputados de la oposición no trabajaron en diciembre, ahora la gente no puede jubilarse"

La directora ejecutiva de Anses , Fernanda Raverta , pidió a las y los diputados de la oposición que permitan el tratamiento de la nueva ley de Pago de Deuda Previsional ya que, si no lo hacen, aproximadamente 800 mil argentinas y argentinos no podrán acceder a su jubilación.

Política Raverta: "Sin la ley de pago de deuda previsional, el 90% de las mujeres no podrá jubilarse"

“La ley de Pago de Deuda Previsional estaba para tratarse en diciembre para que justamente no tengamos este bache y los diputados de Juntos por el Cambio y de la oposición decidieron no ir a trabajar, no sentarse en el recinto y nos quedamos sin ley”, cuestionó Raverta tras inaugurar junto a la directora del PAMI, Luana Volnovich, el nuevo edificio de la obra social de los jubilados y pensionados en Mar del Plata.