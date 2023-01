Raverta: "La oposición impide que jubilemos a 268 mil bonaerenses"

La falta de sanción del Plan de Pago de Deuda Previsional afecta en mayor medida a la provincia de Buenos Aires respecto del resto del país, en ese sentido, la provincia cuenta con 268 mil bonaerenses, el 37 por ciento del total país , que este año cumplirán la edad para jubilarse y no podrán hacerlo por no contar con los 30 años de aportes.

DEUDA PREVISIONAL Raverta: "Como los diputados de la oposición no trabajaron en diciembre, ahora la gente no puede jubilarse"

“La ley de Pago de Deuda Previsional estaba para tratarse en diciembre para que justamente no tengamos este bache y los diputados de Juntos por el Cambio y de la oposición decidieron no ir a trabajar, no sentarse en el recinto y nos quedamos sin ley”, señaló la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta.