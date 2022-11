Raverta sumó a sus filas a radicales alfonsinistas de Mar del Plata

En este nuevo espacio acaban de recalar el ex presidente de la FUM, de la UCR marplatense y concejal Mario Rodríguez, el también ex titular del radicalismo local Leandro Lavitman y el ex diputado provincial Pablo Farías, que en últimos tiempos fue parte del GEN que tiene como principal figura a Margarita Stolbizer.

Este acercamiento, según se pudo conocer, se terminó se sellar sobre el cierre del mes último en coincidencia con la celebración de un nuevo aniversario de la victoria electoral que Raúl Alfonsín obtuvo en 1983.

“La idea no es conformar un espacio radical dentro del FdT, que ya lo somos nosotros, sino ser un anclaje que nos permita la convocatoria a otras militancias, a otros sectores políticos que no están dentro del FdT”, dijo Farías y aclaró que la intención es construir “algo mucho más amplio, generar una nueva mayoría, del 60 o 70%, que incorpore a grandes sectores que hoy no están dentro del FdT o que no se sienten representados”. Farías recordó que se alejó de Stolbizer cuando ella se acercó a Cambiemos, en 2019.

“Es un acto de compromiso hacia futuro”, dijo Rodríguez para confirmar su participación en este espacio. Desde Agenda Progresista sostuvieron que el liderazgo local de Raverta “es muy fuerte” y ratificaron su apuesta a acompañarla. “Mar del Plata tiene una vieja agenda, pero también una nueva por delante: la agenda ambiental, la agenda verde. Mar del Plata tiene que ser la locomotora de desarrollo de toda la región”, explicó Farías.