Raverta: "Tomar tierras es un delito, está mal y estoy en contra"

En ese contexto, uno de los temas abordado por los miembros del Foro es la toma de tierras, al respecto, Raverta destacó que "quiero volver a aclararlo porque he escuchado algunas cosas y ya lo aclaré en el debate. Además, creo que en el Foro de Seguridad debo expresarlo, para que puedan compartirlo con la gente. Tomar tierras es un delito, y yo estoy en contra de la toma de tierras porque estoy en contra de los delitos".

"Además, creo que es un problema porque si una persona toma un terreno que no es adecuado para la construcción de una vivienda, que luego se inunda termina siendo un problema tanto para la municipalidad como para la persona", agregó la candidata a intendente.

Dirigiendo su comentario hacia el intendente Montenegro, Raverta señaló: "Entonces, es un delito, está mal, estoy en contra, pero además es un problema. Nunca estaré a favor de la toma de tierras, porque parece que hablan de la ocupación de terrenos para no hablar de la inseguridad”

En ese sentido, concluyó "la inseguridad es un problema, y estoy acostumbrada a buscar soluciones cuando hay problemas. Créanme, he enfrentado problemas muy serios en los lugares donde he ocupado un cargo o he sido funcionaria".