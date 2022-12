Raverta y concejales del FdT brindaron un férreo respaldo a su líder: "Todos con ella", pidieron

El amor y la lealtad del pueblo no se proscriben.

No fuiste, sos ni serás mascota del Poder y nosotrxs te lo agradecemos eternamente.

La Patria hoy sos vos enfrentándote a esta Mafia que te quiere callar.

No van a poder.

Acá estamos, como siempre, con vos @CFKArgentina ❤️ pic.twitter.com/hMklMEA99a