Ritondo definió su rol en las PASO

Ritondo, por su parte, se lamentó por su ausencia en la contienda electoral pero reivindicó su posición en Juntos por el Cambio: "Lamentablemente no me tocó esta vez. Pero soy parte de un equipo: el equipo del PRO y de JXC que desde hace años trabaja con aciertos y errores para construir un país libre, moderno, donde cada argentino pueda generar riqueza, trabajar y ser feliz y no depender de la dádiva de un gobierno o un político".

A través de un comunicado oficial, el diputado bonaerense señaló que "decidimos trabajar junto a Patricia, Néstor y sus equipos porque estamos convencidos que al populismo se lo combate con firmeza porque no podemos permitir que este gobierno siga destruyendo el país y a los bonaerenses".

"La decisión de trabajar junto al equipo de Néstor y de Patricia tiene que ver con la visión compartida que hace meses venimos manifestando y que vamos a seguir fortaleciendo de cara a las elecciones", agregó. También Grindetti le dio la bienvenida a Ritondo: "Siempre es importante sumar para llevar adelante un cambio nítido y profundo. A Cristian Ritondo lo conozco hace más de 20 años y compartimos la pasión por la política y por Independiente".

Ritondo y su apoyo a Bullrich

El apoyo del diputado bonaerense e integrante de la mesa del PRO hacia Patricia Bullrich se dio después de la declinación en una candidatura presidencial por parte de María Eugenia Vidal a principios de mayo.

En un principio acompañó e impulsó a la exgobernadora como contrincante de Rodríguez Larreta y la propia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones nacionales, con aspiraciones propias de competir contra Axel Kicillof en el territorio bonaerense.

Declinada la postulación nacional de "La Leona", se sumó a la lista de Bullrich integrada por Néstor Grindetti, Javier Iguacel y Joaquín de la Torre. Sin embargo, la titular del PRO finalmente eligió al intendente de Lanús para las PASO de la coalición opositora en la provincia.