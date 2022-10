Rodolfo "Manino" Iriart encabezó un encuentro de sectores políticos, sociales y gremiales

Encabezaron el encuentro el ex diputado provincial, Rodolfo "Manino" Iriart (actual director nacional del Correo Argentino), y el ex presidente del PJ de Mar del Plat a, Juan Manuel Rapacioli , quienes manifestaron que, tal como lo demostraron en las PASO del 2021 y en las pasadas internas del Partido Justicialista, junto a todas y todos los que formaron parte, tienen la certeza de participar en los próximos comicios. Para ello se hace una convocatoria amplia y anticiparon que llevarán adelante todas las acciones necesarias para concretarlo. La ilusión y la esperanza fue el hilo conductor de la actividad.

Se planteó como objetivo empezar a hablar sobre líneas de acción con el año 2023 como horizonte. “Iniciamos un camino que no tiene marcha atrás”, afirmó Rodolfo “Manino” Iriart. Y agregó: “Invitamos a todos de la forma más amplia posible para viajar por este camino, que trae ilusión y esperanza”.

Rapacioli aseguró que "la rebeldía peronista está intacta para los desafíos que nos impone la época. Estamos dispuestos a unas PASO, a una interna partidaria o al mecanismo que la democracia nos permita".

image.png

Asimismo el dirigente destacó que “ni siquiera con un intento de asesinato a Cristina hubo una convocatoria del Partido Justicialista a nuestro sector para participar de un repudio conjunto” y lamentó que “si esta situación de altísima gravedad no despertó la grandeza y generosidad de las compañeras y compañeros con responsabilidades dirigenciales, se dificuta pensar que sí lo harán en otra circunstancia”.

La palabra circuló entre los presentes, y cada orador pudo expresar libremente su análisis y su perspectiva para enfrentar localmente el desafío electoral del próximo año.

Estuvieron presentes, entre otros: la diputada provincial Débora Indarte; el ex diputado provincial y ex presidente del PJ marplatense, Juan Garivoto; la ex senadora provincial Cristina Di Rado; el ex concejal y dirigente nacional de APDFA, Ricardo Alonso; la ex concejal Viviana Azcurra; el dirigente del SOMU, Oscar Bravo; y el secretario general de FOECYT, Jorge Váttimo. Entre los asistentes también pudo verse al conductor radial Claudio Lassiar.

En paralelo, el viernes la ciudad amaneció con pintadas en paredones de todos los barrios y el centro con la leyenda "#CaminoAl2023". En otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, como en La Plata, aparecieron en simultáneo las mismas pintadas.

En el "mitin" realizado en el club "decano" no faltó el reparto de merchandising. Había banderas, tazas, calcos y portafolios, entre otros objetos con la inscripción "Camino al 2023".

Cabe destacar que el núcleo de esta convocatoria es el mismo sector que viene pidiendo "apertura" y que "todos los sectores estén representados" y al que le negaron las PASO. Es asimismo el espacio que consiguió el 43% de los votos en la última elección en el PJ de Mar del Plata.

En encuentro se expresó de manera unánime el más enérgico repudio al ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido hace un mes. También manifestaron la clara adhesión al Gobierno Nacional.

A nivel local, además de dar la discusión interna, se trasmitió el mensaje de querer disputarle la Intendencia a Montenegro.