Rodríguez Larreta: "ideológicamente soy de cuna desarrollista"

Perfilado como precandidato presidencial con miras a las elecciones generales del año próximo, Rodríguez Larreta destacó que cree en ese camino porque “Argentina necesita un modelo de desarrollo para volver a crecer y desarrollarse regionalmente y explotar la agroindustria”, dijo en declaraciones a Ahora El Día con referencias reiteradas al potencial que en la materia tiene la producción entrerriana.

Horacio Rodríguez Larreta se diferenció de Macri que dice es Liberal y coquetea con Javier Milei.



Esta definición política se advierte como una diferenciación del liberalismo que dice llevar adelante el líder político del PRO, Mauricio Macri, y mucho más del extremo casi fundamentalista que en esa vía representa la figura de Javier Milei.

Mientras sigue sin haber definiciones sobre la decisión que tomará el ex presidente de la Nación respecto a su participación o no en candidaturas para 2023, Rodríguez Larreta tiene en principio una rival asegurada en la interna con Patricia Bullrich, que no solo se ha lanzado públicamente con esas aspiraciones sino que también le ha salido al cruce en varias oportunidades, en particular a alguno de los colaboradores más cercanos del mandatario porteño.