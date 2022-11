Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se rebelan contra Mauricio Macri

En estas últimas horas tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta dieron muestras de compartir una especie de rebelión hacia Mauricio Macri, en donde cuestionaron el liderazgo y predicamento que tiene el ex presidente en el partido.

CABA Rodríguez Larreta: "Juntos por el cambio no se va a separar y seguimos adelante"

El ex presidente de la Nación busca intervenir para bajar la confrontación entre Patricia Bullrich y Horario Rodríguez Larreta, luego de la foto que apareció de su primo Jorge con Bullrich, que siguió con la presencia de Rodríguez Larreta en el acto radical en el que Martín Lousteau confirmó que será candidato a jefe de Gobierno y se potenció con el video de la amenaza de la titular del PRO al jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel. El encuentro fue pensado en principio para el martes.

“Nadie me va a disciplinar”, advirtió anoche la titular partidaria a sus colaboradores al darles a entender que no iría al encuentro que quiere convocar Macri con el fin de alcanzar una tregua que evite la profundización del conflicto entre ella y el jefe de Gobierno porteño.

Bullrich dijo a sus allegados que “no hay buenos ni malos” en la pelea del PRO y consideró que “todos contribuyeron a las discusiones internas, incluso Mauricio, que generó ruido con la UCR, por ejemplo, luego de afirmar que el populismo en la Argentina había arrancado con Hipólito Yrigoyen”.

image.png

La gobernación de CABA es uno de los motivos de fricción entre el jefe de Gobierno porteño y la titular del PRO

La sucesión de Rodríguez Larreta es uno de los motivos de fricción entre el jefe de Gobierno y la titular del partido. La foto de Bullrich con Jorge Macri generó pases de factura al intendente de Vicente López y actual ministro porteño. Bullrich presentó a Jorge Macri como el abanderado de un “cambio con coraje”. “Estoy convencida que vamos a poder sacar los escollos que tiene la Ciudad. Jorge, si te animás a que no tengamos más la avenida de Mayo tomada, más obras, más trabajo y menos impuestos... yo creo que vos tenés la experiencia para eso. Te lo quería decir”, deslizó, elogiando a su aliado.

Jorge Macri celebró el gesto de Bullrich, aunque buscó hacer equilibro. Dijo que Pro atraviesa una “crisis de crecimiento” y que la candidatura nacional deberá definirse en una competencia. “Gracias Pato por el apoyo. Para mí, tratar de ser el candidato de todos en la ciudad es un desafío grande. Tenemos que tratar de no dividirnos, es lo que los piden los vecinos”, aseguró.

Por otro lado Rodríguez Larreta se mostró junto a Martin Lousteau en Costa Salguero, en una clara señal de apoyo para que el candidato radical se quede con la gobernación de CABA a partir de 2023. En tanto, Lousteau ratificó su postulación como candidato a jefe de Gobierno porteño de la ciudad, para suceder a Rodríguez Larreta, y en un mensaje interno a los sectores "halcones" del PRO, dijo que "con discursos duros nos perdemos la democracia que Alfonsín nos legó" y llamó a "conversar más con el otro".

Además aprovechó su discurso para ratificar su postulación en la ciudad: "Soy candidato a jefe de gobierno de una coalición. Hay algunos que parecen no entender lo que significa una coalición, que pueda afianzar lo que se hizo bien pero que también traiga innovación e ideas nuevas. Es por eso que queremos fórmulas cruzadas", lanzó de cara a la conformación de las nóminas electorales para el año próximo.

image.png

Larreta al igual que Bullrich, tampoco esta muy convencido de asistir al desayuno con Macri

Volviendo a la reunión con Macri, Rodríguez Larreta tampoco se muestra muy convencido de concurrir, según admiten en su entorno, y en una entrevista televisiva en LN+ relativizó el liderazgo del ex presidente en las filas opositoras. Al ser consultado por el periodista Eduardo Feinmann sobre si Macri era el líder del PRO, contestó: “Hoy tenemos una mesa que conduce Juntos por el Cambio, de la que participamos Mauricio Macri como ex presidente, los presidentes de los partidos, todos los líderes parlamentarios y los gobernadores, que somos 4″.

“¿Hoy no tiene un líder? “, fue la repregunta. “Hoy tenemos una mesa de conducción de Juntos por el Cambio”, respondió. “¿Son todos iguales?”, interrogó Feinmann. “Sí, tenemos una mesa en la que todos participamos”, sostuvo el jefe de Gobierno. La transcripción del diálogo circuló anoche en los grupos de WhatsApp de los “halcones” como una demostración de que Larreta había desconocido el liderazgo de Macri.

En medio de este clima, cerca de Macri no confirmaron ni desmintieron la reunión, a la que fueron invitados, además de Larreta y Bullrich, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni, entre otros. Sin embargo, la ex gobernadora estaría de viaje ese día y hay otros dirigentes cuya presencia no es segura.

Los líderes del PRO compartían almuerzos desde febrero pasado, organizados por Macri para acercar las posiciones, pero dejaron de hacerse hace dos meses. La última comida, en un restaurante de la Costanera, fue el 30 de agosto pasado, cuando se rompió la tregua entre Bullrich y Rodríguez Larreta: ambos se cruzaron duramente delante de sus colegas por las diferencias que tuvieron a raíz del operativo de seguridad del gobierno porteño ante la casa de Cristina Kirchner.

Públicamente, el ex mandatario atribuyó la amenaza de Bullrich a Miguel a “conflictos lógicos entre seres humanos”, aunque en la intimidad habló con la máxima dirigencia del PRO, preocupado por la virulencia que adquirió la pelea entre Rodríguez Larreta y Bullrich. Algunos le pidieron que mediara entre los dos. Aseguran que no le resulta fácilque ambos acepten reunirse para intentar una tregua: “Están escurridizos”, le confesó Macri a uno de sus allegados.

“No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara; conmigo no se jode, te lo aviso”, le dijo la titular del PRO al funcionario larretista cuando éste la saludó. Bullrich se molestó porque Miguel la había calificado de “funcional al kirchnerismo” a fines de agosto por los duros cuestionamientos de ella al operativo del larretismo ante el domicilio de la Vicepresidenta.