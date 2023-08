Sánchez Herrero: "Debatir la transición energética con un plan razonable representa desarrollo y crecimiento económico"

Durante su presentación Sánchez Herrero destacó: “En el marco del consenso y las licencias sociales, estamos en una etapa donde, en principio necesitamos prepararnos jurídica y socialmente para desarrollar una política de transición energética que implique la eficiencia, la seguridad, la certeza y la sostenibilidad en el futuro.”

En su participación Sánchez Herrero expresó que: “Desde una mirada de políticas públicas, no técnica, la licencia social, está determinada por varios aspectos centrales y en un elemento constitutivo: la confianza. Como ocurre en la Justicia, la integridad y la corrección en las decisiones es lo que permite la continuidad del sistema. Siempre el resultado depende de la corrección en el proceso planificado. Si se daña esa confianza, la legitimidad de todo lo que se haga se lesiona, y es muy difícil recomponerla. En este caso puntual, no habrá licencia social si no se conecta con la sensibilidad del ciudadano que tiene miedo, incertidumbre y está cruzado por información contradictoria. Y está bien que lo tenga, porque no conoce el tema.”

"Creo que nuestro deber a futuro es que Mar del Plata participe en los debates internacionales sobre energías renovables, combustibles sintéticos y biocombustibles para establecer, sobre todo, pautas de eficiencia energética y generar una reflexión sobre la transformación paulatina de su sistema que no implica abandonar la matriz actual, sino complejizarla y ampliarla conociendo y aplicando los estándares que el mundo está evaluando”, concluyó.