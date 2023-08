Se lanzó la "Mesa Massa presidente"

En la misma línea, mencionaron: “Se observan las mismas situaciones sectarias y de mezquindad política que se vieron en el 2015, contra nuestro entonces candidato Daniel Scioli, a quien confesamente no se lo nombraba, no se lo militaba, no se lo votaba ni fiscalizaba, quitándole el apoyo de la misma forma que hoy lo hacen con Sergio Massa. El resultado lo sabemos, perdimos en manos del macrismo y no hace falta explicar las consecuencias”.

“Para algunos sectores lo único importante es asegurar el ingreso de sus candidatos, ubicados en los primeros lugares de las listas por el uso y abuso de la lapicera, sin importar el resultado final. Parece que nada se aprendió del 2015, de autocrítica ni hablemos. A ellos les recordamos que, si no se gana la elección no hay proyecto”, agregaron.

Asimismo, dijeron que “hasta este momento hemos guardado respetuoso silencio, pese a que por segunda elección consecutiva nos han proscripto, nos impidieron participar en las PASO y tampoco fuimos convocados a trabajar en pos del triunfo. Las consecuencias están a la vista: un pésimo resultado obtenido por quienes esgrimieron una boleta lavada, de tinte vecinalista, lejana y poco representativa de nuestro sentir Justicialista, arrastrando al Peronismo a una nueva derrota de la mano de la misma conducción”.

Remarcaron: “Ahora no podemos permanecer indolentes, tenemos la responsabilidad militante de representar al 43% del Peronismo local y a muchos marplatenses y batanenses que ven azorados los resultados electorales. Lo venimos diciendo hace rato, nadie sobra, más aún cuando a nivel nacional solo quedamos a 3 puntos del ganador”.

También declararon que “los Peronistas sabemos de batallas duras, de salir a la cancha en los momentos difíciles, de entender que primero está la Patria. Por ello convocamos a dirigentes, referentes políticos y sociales, a todos los militantes a conseguir esos pocos puntos que nos faltan de cara a un triunfo en octubre, invitando a todos los compañeros y compañeras que hasta hoy permanecen al margen o marginados, a retomar el camino de la acción, invitándolos a participar de este nuevo instrumento político donde podrán expresarse, la primer MESA MASSA PRESIDENTE, con el convencimiento que la misma se multiplicará en distintos rincones de la Patria”.

“Desde nuestro rol militante no tenemos que olvidarnos cuáles son nuestras convicciones y defenderlas, sin importar el lugar que ocupamos. Proteger los derechos adquiridos de todos y todas es, en definitiva, defender la Patria”, finalizaron.