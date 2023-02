Tolosa Paz criticó los piquetes y anticipó que se darán de baja 100.000 planes que no fueron validados

En pleno desarrollo de una jornada nacional de protesta que implicó manifestaciones y cortes en distintos puntos del país, incluido Mar del Plata, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz , criticó esta modalidad de reclamo aplicada por Unidad Piquetera (UP).

"El piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo. Llevar a pibes y pibas, nenes de cuatro años y bebés con su mamá al acampe en la 9 de julio tampoco lo es. Me da mucha tristeza ver esta Argentina donde un sector de UP, para hacer política y posicionarse en año electoral, utiliza a la gente más pobre", afirmó desde Salta, donde cumplía actividades oficiales.