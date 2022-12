Una cumbre en la Patagonia para ordenar el PRO

image.png

Acordar las reglas de juego y ordenar al PRO

El ex presidente comienza a dar señales de diálogo, luego de un año cargado de tensiones con Larreta y en un presente tenso con Patricia Bullrich. La cumbre alimentó la idea en sectores del PRO que finalmente Macri no va a ser candidato el año que viene sino que oficiará de árbitro en la elección del postulante. Pero no está tan claro que sea así, también se habla que Macri convocó al encuentro para empezar a acordar reglas de juego en caso que decida postularse.

Actualmente en el PRO creen que el apoyo de Macri al jefe de Gobierno sería para amortiguar el ímpetu intransigente de Bullrich. De todos modos, Macri dice que a Patricia "no la baja nadie" y que el PRO tendrá internas.

La presencia de Caputo es cuanto menos importante. Desde el fin del mandato de Macri, se decía que estaba distanciado de su "hermano del alma" y se había encolumnado con el jefe de Gobierno. Caputo participó históricamente de decisiones importantes de Macri y por eso en el PRO creen que estará para sellar el pacto entre el ex presidente de Boca y Larreta.

image.png

La sucesión de Larreta en la Ciudad

La presencia de Caputo en esta cumbre augura que se tratará otro tema caliente en el PRO, que es la sucesión de Larreta en la Ciudad.

El año pasado, cuando Larreta comenzó a hacer guiños a Martín Lousteau para entregarle la Ciudad a cambio del apoyo radical para la presidencia, Caputo se reunió con María Eugenia Vidal para lanzar una advertencia. "Horacio está equivocado, de la Ciudad vivimos todos, no se puede perder", le dijo Caputo, dando a entender que la Ciudad debe estar gobernada por alguien del PRO.

Poco después de esa advertencia, Vidal fue candidata a diputada por la Ciudad y ahora, justo en la previa de esta cumbre, su nombre comienza a ser mencionado como una alternativa para acercar posiciones entre Macri y Larreta en la elección del sucesor porteño.

Ese tema divide a Macri y a su sucesor. El ex presidente apoya a su primo Jorge y Larreta lanzó a Fernán Quirós para eclipsarlo. Caputo buscará acercar posiciones porque quiere que el PRO retenga la Ciudad a como dé lugar. No son pocos los que creen en el PRO que las candidaturas de Jorge Macri y Quirós, pueden morir en una mesa de negociación entre el ex presidente y el jefe de Gobierno, que termine coronando a Vidal.