Vidal ratificó candidatura presidencial y celebró la posibilidad de competir con Carrió

Añadió que "somos parte de un equipo: Patricia (Bullrich), Horacio (Rodríguez Larreta), Mauricio (Macri), yo. No es el tiempo para discutir candidaturas, yo no hago lo que crítico, no quiero ser parte de esa política que no se ocupa de los problemas de la gente".

Vidal sostuvo que "voy a ocupar el lugar donde la gente me ponga", pero reiteró que "sí, me gustaría ser Presidenta, después de haber gobernado la provincia de Buenos Aires, donde viven el 40% de los argentinos y de haber gobernado la ciudad con Mauricio" como vicejefa de Gobierno.

Sin embargo aclaró que "si Mauricio compite yo no voy a hacerlo" y fundamentó esa postura manifestando que "tiene un liderazgo sobre Patricia, sobre Horacio y sobre mí. Nos ha dado lugar a todos para que crezcamos".

En Córdoba se reunió con el exministro de Turismo Gustavo Santos, que destacó "la capacidad de gestión, firmeza, liderazgo positivo y sentido profundamente humano de la política" de Vidal. La exgobernadora se reunirá mañana con otros referentes locales, como Luis Juez y Rodrigo De Loredo.

Consultada sobre el lanzamiento de Carrió a precandidata para las PASO en JxC, dijo, "me parece válido, ella es líder de un partido, tiene que tomar decisiones sobre que va a hacer su partido y está bien que se presente como candidata, representa a su partido dentro de la coalición".

Asimismo, señaló que JxC está trazando un plan de gestión de gobierno para avanzar en un "cambio profundo y rápido" y sostuvo que "el 100% anual de inflación no puede esperar, la presión impositiva actual no puede esperar".