Viral: Longobardi explotó con Macri

El periodista de Esta Mañana por Radio Rivadavia, Marcelo Longobardi, realizó una dura editorial contra el expresidente de la Nación, Maurico Macri, en el marco del acuerdo con el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. Dijo que "les da entrevistas a alcahuetes que no sé si son rentados”.

Los comentarios se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde se escucha a ex CNN decir: "Aparece Macri haciendo un papel triste para la envergadura que tiene un expresidente argentino y, sobre todo, un tipo como Mauricio Macri" y, precisó que "nosotros ayer le pedimos una nota y me contestó a mí personalmente, en muy malos términos, argumentando que para que yo quería hablar con él si yo lo había criticado por ir a un gimnasio. Cosa que, por supuesto, no ocurrió".