Wado De Pedro: "El ídolo de Milei es Cavallo, el mismo que fundió la Argentina"

"Vamos a tener que bajar un cambio en serio en lo discursivo", advirtió el funcionario. En ese sentido, De Pedro trazó un vínculo con el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que hoy se investiga. "Estamos por cumplir 40 años de democracia y la verdad que es la primera vez que vuelve la violencia política a la Argentina. Es la primera vez que intentan asesinar a un presidente o a una vicepresidenta. Me parece que nos tiene que llamar a la reflexión. Los discursos del odio, la violencia la violencia verbal generalmente termina con violencia física. Desde algunos sectores de Cambiemos no hubo un autocrítica y un nivel de reflexión respecto a ese hecho. Me parece que cómo está el mundo, cómo están las redes sociales, cómo está la desinformación de la sociedad, si queremos seguir viviendo en una sociedad como la que vivieron nuestros abuelos Vamos a tener que bajar un cambio en serio".

Agresión a Berni

Florencia Carbone le consultó a De Pedro sobre la situación vivida en La Matanza por el ministro de Seguridad Sergio Berni, donde en un reclamo por la muerte de una colectivero en un asalto, apareció el funcionario y fue violentamente agredido.

"En principio, uno se solidariza con la familia del chofer de colectivero asesinado. Me parece esas injusticias, esos hechos delictivos que producen mucho dolor obligan fortalecer las medidas de seguridad, fortalecer todos los sistemas para que la gente pueda salir a trabajar tranquila para que puedas circular", señaló. Luego, añadió: "Y el hecho que sufrió Berni me parece totalmente repudiable. Vamos a ver en esta campaña hechos raros. Cuando tuve la posibilidad de hablar con Lula después que ganó la presidencia de Brasil me contó cómo fue la campaña en Brasil, y me dice que fue con un nivel de violencia, un nivel de virulencia, un nivel de fake news, un nivel de campaña en redes que vamos a tener que estar muy atentos para resistir ese exceso de información".

Consultado sobre el humor social, indicó: "Más allá de los problemas reales y concretos como la inflación, el Poder adquisitivo y el mal humor que genera eso, también vamos a entrar en un período de campaña y eso tiene sus cosas porque aparecen las fake news, aparecen las cosas raras como me dijo Lula", reiteró.

"Me parece que también hay que empezar a poner el foco en las coincidencias, que son muchas y de todas las fuerzas políticas. Me parece que pasada esta elección viene el tiempo de empezar a acordar políticas de largo plazo entre las distintas fuerzas", avizora el ministro político del gobierno de Alberto Fernández. "Participé de muchas jornadas del campo, de bioeconomía, de como industrializar la Argentina, de cuáles son las obras necesarias para el desarrollo del interior productivo de la Argentina y en todas esas hay coincidencias", afirmó.

"Desde el Ministerio del Interior -agregó- hicimos hicimos un Plan de Desarrollo Federal, donde estuvimos en todas las provincias argentinas del Norte Grande, donde está el presidente de la UCR, que gobernador de Jujuy y el gobernador de Corrientes, que también es de la UCR y hay dos gobernadores independientes. Entre esos diez gobernadores nos pusimos de acuerdo en ir al Banco Mundial y presentar un plan de obras de infraestructura que fue hecho por nosotros desde el Ministerio y acordado por consenso", expuso como ejemplo.

"Es una coincidencia y queremos que esa política pública que fue hecha entre el 2020 y el 2023 pueda trascender y que cualquier gobierno que llegue pueda disponer de esa información, para saber cuáles son los acuerdos de obras de infraestructura y potenciar el perfil productivo", propuso De Pedro.

De Pedro se refirió a la situación politica y social de los 90 y como evolucionó hacia la llegada del kirchnerismo. "A la gente de mi generación nos tocó vivir en los 90. Tuvimos políticas económicas impuestas por Domingo Cavallo que tenían consecuencias sociales muy duras: 25% de desocupación, deuda externa, muy enganchado del sistema financiero internacional en la política económica diaria, la Alianza De la Rúa, Patricia Bullrich, Cavallo, Larreta, toda esa primer Alianza, que proponía cambiar las políticas económicas de los 90. Y lo que hicieron fue profundizarlas".

"Resistimos las políticas de los 90 de Cavallo y después en el 2001 los que les dijimos al estado de sitio, que se vayan todos, somos los que participamos de esa gesta", respecto a lo sucedido en el final del gobierno de la Alianza.

"Después llegaron Néstor y Cristina. En 12 años recuperaron el poder adquisitivo, la capacidad Industrial, el empleo. Le dieron otra armonía y me parece que lo que se vivió con Macri fue otra vez la política volviendo al Fondo Monetario Internacional, otra vez otra vez la desocupación y después vino la pandemia, la guerra y cuando la gente siente frustración quizás va a buscar soluciones más fáciles que en los discursivo contiene contiene bronca", enfatizó De Pedro, quien ese cuadrante ubicó a Javier Milei. "El ídolo de Milei es Domingo Cavallo, el mismo que fundió la Argentina", criticó.

Qué es La Cámpora

"Es un espacio para los jóvenes, para que puedan seguir esas actividades que se hacen en los barrios, apoyo escolar, jornada solidaria. Son esos militantes que en plena inundación en la ciudad de La Plata pusimos más de 5.000 jóvenes para ayudar. Y en cada una de las provincias me parece que es un espacio de juventud muy sano, muy lindo y con un nivel de demonización en algunos medios, porque no nos quieren", aseguró.

La vida con disfluencia

En la entrevista, De Pedro, que es hijo de desaparecidos durante la dictadura, fue consultado sobre la disfluencia que le genera dificultad para hablar con fluidez y se le consultó qué lugar ocupa ese trastorno (que acarrea de desde niño) en su vida cotidiana.

"Por ejemplo, ocupa todo este tiempo. Mientras nosotros estamos charlando estoy pensando además del contenido de la respuesta, como te lo digo. Es una mochila que uno lleva siempre. Cada una de las de las personas tiene sus temas personales, sus diferencias, sus temas físicos, de salud, sus cosas. Los que tenemos una disfluencia convivimos con una forma de hablar que requiere de otra velocidad de pensamiento porque tenés que además de pensar el contenido tienes que articular como se dice", explicó.

Sin salvadores

El nombre de De Pedro es uno de los que se menciona como posible candidato a la presidencia en el kirchnerismo. Cuando se le hizo la pregunta sobre esta hipotetica postulación, afirmó: "Reitero: siempre fui parte de procesos colectivos. No creo en las en los salvadores personales, en la personificación de la política. Quiero ser parte de una Argentina que siente una base productiva, democrática e institucional que pueda generar a las futuras generaciones, que le pueda dejar a la futuras generaciones, una Argentina un poco mejor de la que recibimos nosotros".

(*) Florencia Carbone nació en Gualeguay (Entre Ríos). Comenzó a trabajar como periodista en LT38 Radio Gualeguay y diario El Día de Gualeguaychú. Durante 22 años fue redactora y editora de Política y Economía en el diario La Nación. Es cofundadora de Trade News, una web especializada en comercio exterior, transporte, logística y tendencias. Fue productora, columnista y conductora en diversos programas radiales en CABA. En #CocinaPolitica, uno de los canales de YouTube de la #ComunidadAhora, entrevista cada semana a referentes de la política nacional.