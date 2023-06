"Wado", precandidato: el consejo que le dio Néstor Kirchner en Mar del Plata y le cambió la vida

En su disertación en un Congreso de Tartamudez que se realizó en Salta, "Wado" contó una anécdota inédita con Néstor Kirchner ligada a la ciudad de Mar del Plata, en uno de sus primeros viajes del jefe de Estado a la ciudad, quien lo convocó a brindar un discurso en una reunión multitudinaria.

Embed

“Me convocó para una charla y yo le transmití al secretario que yo no hablaba en público. El secretario me respondió que sí, que Néstor quería que yo hable ante cinco mil productores agropecuarios en Mar del Plata. Yo dije que no, me volvió a decir que sí. Yo le dije que tenía una tartamudez. El me mandó a decir que me había escuchado charlar con él y que no pasaba nada. Que lo importante era el contenido. Y después me dijo, me mandó un mensaje, también con otra persona, diciéndome que el día que deje de estar con la guardia en alto, se me iba a empezar a ir. Ese día yo empecé, hice un clic”, contó el ministro emocionado.

En una entrevista radial, agregó que las intenciones de Néstor era proponerlo para lidere la "juventud agropecuaria" pero que no pudo articularlo por su muerte prematura.

El funcionario también recordó que a los productores agropecuarios jóvenes los tenía que convocar él, mientras que Julián Domínguez reunía a los productores grandes. "Él tenía una visión de volver a unir el campo y sectores productivos con el peronismo", contó sobre Néstor. "Me mandaba a decir que me deje de hinchas con la tartamudez, que si empezaba a hablar se me iba", sumó Wado. Y cerró la anécdota, entre risas y emociones: "Y estuve como un mes en paritarias diciéndole que no. Y el tipo me dijo 'empezá a desdramatizarlo' y me dio muy buenos consejos personales con eso".

Hacia el final de su exposición en Salta, vía Zoom, frente a niños tartamudos y sus padres, enfatizó en que "tenemos que aceptarnos como somos para lograr una sociedad mejor y más inclusiva".

De Pedro también encabezó el lanzamiento de la campaña “Argentina contra el Bullying”, junto a su par de Educación, Jaime Perczyk, e indicó que "esta campaña tiene que ser el comienzo de algo más grande, tenemos que darle más volumen a la necesidad de construir una sociedad con empatía, que acepte cualquier tipo de diferencias”.