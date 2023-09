Si Javier Milei gana en primera vuelta sin balotaje el 22 de octubre, ¿qué pasa? Bueno, es una pregunta que comienza a surgir. No solo los encuestadores (ya saben lo que pienso de ellos, especialmente de aquellos que hacen predicciones con porcentajes de votos que luego no se cumplen). Aunque en privado digan "yo lo anticipé" como un verso, sino con los estudios cualitativos y con lo que está ocurriendo en los tres principales partidos que compiten por la presidencia en las elecciones generales: La Libertad Avanza, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio.

¿Y si Milei gana en primera vuelta? | Javier Calvo

En La Libertad Avanza, confían en que la efervescencia que experimentaron después del triunfo los lleve a una posible victoria sin necesidad de una segunda vuelta en noviembre. ¿Cómo piensan lograrlo? Pues, creen que es necesario reforzar la campaña en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, dos lugares donde el movimiento de los liberales se presentó hace dos años, junto a Mila y Espert. Sin embargo, en esta oportunidad obtuvieron menos votos de lo esperado. Su estrategia se basa en mejorar esa performance para lograr un triunfo en primera vuelta. Además, están tratando de mejorar la fiscalización en algunos puntos del país, ya que insisten en que en muchos lugares sus boletas no estaban disponibles o no se podía votar por los libertarios debido a la falta de claridad en el proceso. Aunque no hay denuncias en la Justicia Electoral al respecto, esta sensación persiste internamente.