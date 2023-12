Por las altas temperaturas anuncian alto riesgo de propagación de incendios en Mar del Plata

En principio recomendaron: "No quemar pastizales, restos de poda o residuos. No tirar colillas de cigarrillos por las ventanas o balcones. No arrojar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos y encender fogatas en áreas permitidas y nunca te olvidar apagarlas".

Por otro lado, recordaron que "ante cualquier eventualidad llamar al 100 Bomberos, 103 Defensa Civil y 911 Policía".

Captura de pantalla 2023-12-09 101251.png

Además, vale explicar que los índices de peligro de incendio ayudan a evaluar la facilidad de ignición, la velocidad de propagación, la dificultad de control, y el impacto del fuego, en función de los factores fijos y variables que lo afectan (vegetación, topografía, meteorología). Este riesgo se expresa mediante diferentes Clases de Peligro, que asocian un segmento de la escala de peligro a un determinado comportamiento del fuego. El rango del índice está dividido en 5 clases que indican el grado de peligro de propagación si ocurriera un incendio.