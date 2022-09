Precandidatos a la gobernación de PBA se unen en la interna bonaerense de JxC

image.png

El intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel aseguró que “el objetivo fundamental de estas mesas es devolverle el poder a la gente y sacárselo a la casta política. Con foco en la eliminación de impuestos distorsivos y desregulaciones para simplificarle la vida a los bonaerenses y emprendedores”.

El senador provincial, Joaquín de la Torre, sostuvo que "necesitamos un gobernador con conocimiento y coraje para realizar las transformaciones estructurales que la provincia de Buenos Aires necesita y no de un porteño que mira encuestas hasta para ver qué camisa se pone a la mañana. Yo no quiero ser presidente, quiero ser gobernador. No uso a la provincia ni a sus ciudadanos para beneficio propio. Sé que puedo mejorarles su calidad de vida y para eso trabajo todos los días".

Por último, Néstor Grindetti, intendente de Lanús, sintetizó: “Es momento de que un intendente tenga la oportunidad de ser el próximo gobernador, la cercanía con el vecino y la gestión en nuestros municipios nos da la experiencia necesaria para llevar adelante un cambio real en la provincia de Buenos Aires”.

Se dividieron en seis mesas de trabajo: educación, salud, seguridad y justicia, reforma del Estado, economía y agronegocios. En cada mesa participan expertos que trabajaron en el sector público y en el sector privado. Esto es fundamental porque los planes tienen en cuenta la mirada experta del territorio y la actividad.

En la interna bonaerense de Juntos, Grindetti, Iguacel y De la Torre quedaron en veredas opuestas a las de Santilli (que cuenta con el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta) y Cristian Ritondo (postulante alineado con María Eugenia Vidal). En su campaña para posicionarse como candidato a gobernador, el intendente de Lanús ya aparece en afiches junto al expresidente Mauricio Macri. De la Torre e Iguacel están en carrera por el sector de Patricia Bullrich.

El flamante tridente bonaerense continuará con reuniones de sus equipos técnicos en los distritos de origen de cada uno de los precandidatos. Mañana, habrá un encuentro en Lanús, a los que seguirán otros en Capitán Sarmiento y San Miguel.