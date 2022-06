Preocupación por la venta de armas en Mar del Plata: se consiguen a 70 mil pesos

Según detallaron las personas que compran un arma de fuego tinene mucha probabilidades de morir que una persona que no lo hizo. "Aumenta 14 veces la probabilidad de muerte de la persona que compra un arma", aseveraron.

Con relación a los modelos, el más solicitado en Mar del Plata es la pistola 9mm, debido a su gran popularidad y al precio económico de las municiones. Su valor ronda entre los $70.000 para adquirir una usada y los $106.000, una nueva.

En segundo lugar, se encuentra la pistola calibre 22, por su valor asequible. “Una nueva está entre $30.000 y $40.000 en adelante; las 50 balas están $1000”, explicaron desde un local de armas ubicado en el macrocentro .

El principal motivo, expresado por los diferentes clientes que desean adquirir armas de fuego, suele ser la inseguridad. “La gente tiene miedo y se arman por eso. Las ventas están en auge. En promedio, se vende un arma al día. Si no estás en el ámbito, no te imaginás que se puedan llegar a vender tantas armas”, expresó una empleada de una concurrida armería ubicada en nuestra ciudad.

Por otro lado, desde otro local de armas ubicado en el centro de la ciudad, expresaron que “en promedio se venden 7 armas al mes”, y coincidieron en que las consultas se deben a la inseguridad existente. En todos los locales relevados por este medio solicitaron no especificar nombres o identidades para evitar exponerse. Por esta razón en esta nota solo aludimos a las zonas y ponemos el foco en el valor de los testimonios.

Para profundizar sobre el estado de situación actual, y en búsqueda de datos más precisos, desde MediaLab de Portal Universidad nos pusimos en contacto con Tobías Schleider, Doctor en Filosofía del Derecho, especialista en Derecho Penal, Abogado y Consultor en materia de seguridad. Respecto de la cantidad de armas que circulan por la ciudad, Schleider expresó: “Es muy difícil siempre analizar la cuestión de las armas con datos, porque los datos que tenemos a nivel nacional son precarios. Cuando uno trata de desagregarlos a nivel local, son todavía más complicados. Es muy difícil en Argentina conocer cuál es el estado actual del mercado de armas y del parque de las armas que existen legalmente y por supuesto es más complejo aún en el caso de las armas que no son legales”.

Asimismo, Schleider se refirió a una falencia importante que tiene el sistema, ya que exige la obtención de una tenencia, pero posteriormente la autorización vence y el organismo encargado de regular este mercado, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) “no reclama por ese vencimiento, y el usuario no se preocupa por renovarlo”. De este modo, un arma autorizada deviene en un arma ilegal, al margen de todas las cuestiones explícitamente originadas en un hecho criminal. “Eso es importante tenerlo en cuenta: no hay datos y debería haber datos en un país que quiere ocuparse del tema de las armas con análisis pormenorizados y localizados”, agregó.

En ese mismo sentido, Schleider se refirió a la contradicción que habita en el discurso político a nivel país sobre este tema, ya que ante un hecho resonante se habla de la necesidad de controlar las armas pero por otro lado se fomenta su fabricación y existe una falta de interés por ocuparse seriamente del tema. Para ejemplificar esta situación dijo: “En la argentina ni siquiera conocemos en qué consisten los arsenales de las propias fuerzas de seguridad. No es que no sabemos cuántas armas están en manos de particulares, no sabemos cuántas armas están en manos de las fuerzas de seguridad. No sabemos qué entra y qué sale de esos arsenales, con el caos que eso implica para el mercado de la venta y compra de armas”.

Por: Luciana Hamade, Mariano Pirruccio y Franco Marchelli