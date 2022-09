Presupuesto 2023: "Se seguirá en el sendero del ajuste"

"En junio Martín Guzmán cerró la primera revisión del FMI y decía que la inflación iba a ser del 57%. Veíamos los números y sabíamos que podía llegar a 65%. En el medio, corrió el dólar, puso restricciones para el pago de importaciones se aceleraron las remarcaciones. Ahora Sergio Massa está tratando de recomponer la situación, pero el escenario es mucho peor que hace tres meses", apuntó Montenegro. Y agregó: "El 95% o 100% de este año es un número complejo, que le va a poner mucha presión al gobierno y al propio Massa. Todo va a quedar atrás y el gobierno no tiene mucho margen para hacerle frente a la puja distributiva. Va a ser un año de fuerte pérdida de poder adquisitivo de salario, jubilaciones e ingresos fijos".

El especialista agregó luego que el propio Massa "sabe que lo que hay que encontrar es un ancla". "Y el ancla es el propio acuerdo con el FMI, que se va cumplir con el déficit fiscal, con la no emisión y con la acumulación de reservas. El programa no es antiinflacionario, es para estabilizar el dólar y no llegar a una crisis total".

Montenegro acotó, además, que la propias medidas adoptadas por el gobierno han impactado en los precios, como la quita de subsidios, la autorización de subas a combustibles y la luz verde para la suba de prepagas: "Ni el dólar oficial ni las tarifas pueden ser ya un ancla. En la primera semana el tipo de cambio corrió 7%. Son mini devaluaciones diarias y eso impacta en los precios de los alimentos. Este reacomodamiento es inexorable. Los topes lo va a generar la propia desaceleración de la actividad económica. Se busca que no sea abrupto. El enfriamiento va a ocurrir, el Banco Central subió la tasa, para que la gente no corra al dólar, pero eso tiene un impacto en los créditos para la inversión".

Para finalizar, el economista analizó el Presupuesto 2023 enviado por Massa al Congreso, que prevé un 60% de inflación, un crecimiento del 2% del PBI y un déficit fiscal del 1,9%: "El peligro es que haya presiones para cambiar el rumbo económico. Se seguirá en el sendero del ajuste. En un año electoral, se reducirán subsidios de energía y también de transporte. Es decir, habrá incrementos de tarifas, colectivos y trenes. Eso hace complejo el respaldo político de Massa en un año donde hay que ir a las urnas".