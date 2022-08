Previaje 3: "En estas condiciones, ningún hotel marplatense se va a sumar"

“En estas condiciones ningún hotel marplatense se va a sumar al Previaje porque no nos dan los números. Estamos viviendo un momento muy crítico, hay una inflación galopante, se están por abrir las paritarias y pagaremos una tarifa de energía mucho más cara a partir del mes que viene”, expresó Eduardo Palena, vicepresidente de la Asociación Hotelera de Mar del Plata, en diálogo con Ahora Noticias.

“Hay un malestar muy grande en la ciudad, no entendemos por qué Mar del Plata tiene las tarifas más bajas del país. Tandil está el doble que nosotros, tenemos tarifas más bajas que Chascomús y Miramar”, expresó Palena.

“No tiene ningún asidero: hay una clara discriminación o hay un error muy grande”, apuntó Palena. “La federación que nos representa dice que hizo la aclaración de que los precios estaban bajos. En el acto protocolar, nadie revisó los números”, agregó.

No obstante, Palena indicó que la situación podría revertirse, luego de una reunión con el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens: “Hoy viajó nuestro presidente a la inauguración de una feria de hotelería y gastronomía. El ministro Lammens dijo que lo van a rever. Pero hasta que no lo veamos, no podemos estar tranquilos”, concluyó.