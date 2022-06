“Desde ya planteamos nuestra absoluta negativa a dicha ampliación por diversas razones que pasamos a enumerar. En un sistema democrático como el que pretendemos vivir la consulta a los grupos empresariales o de interés implicados en la actividad, y al cual lo obligan a llevar adelante una política prohibicionista de una conducta privada de terceros mayores y capaces, es de vital importancia. Esa consulta no existió en ningún momento”, indicaron en un comunicado.

A su vez, sostuvieron: “Se nos obliga a prohibir una actividad permitida en ambientes abiertos a personas adultas en lugares ya preparados sea por su amplitud o por su preparación. Se obliga a los fumadores a dejar los establecimientos y quedar librados a su suerte al estar en altas horas de la noche o madrugada en la vereda sin ningún de seguridad para ellos. Se obliga a salones familiares a duplicar la vigilancia por el constante ingreso y egreso de personas con el consiguiente encarecimiento de una actividad de la cual todavía no se ha recuperado luego de la pandemia y la prohibición de trabajo que ella implicó”.

Según señalaron los productores, la prohibición implicaría “desconocer las inversiones realizadas por nuestros asociados que cumpliendo con la normativa invirtieron en los mecanismos de renovación artificial del aire que estipula la Ordenanza 20.104”.

“Entendemos que el tabaco es una enfermedad social que perjudica tanto al fumador activo como pasivo, pero si lo que queremos proteger es la salud del no fumador, la prohibición al adicto al tabaco en un ambiente festivo como es una fiesta donde la comida, la charla, la bebida y el cigarrillo es parte de su naturaleza, va a producir un rechazo inmediato y una situación incómoda que se va a repetir constantemente”, remarcaron. “No entendemos el beneficio para la sociedad en su conjunto y menos para nuestros salones y su personal ya que quedaríamos como rehenes y gendarmes del cumplimiento de dicha actividad”, agregaron.

“La prohibición como solución a problemas de adicción está lejano a nuestro pensamiento como sociedad civilizada, ya se ha intentado en diversas sociedades y momentos históricos y siempre ha fracasado, es pretender tapar el cielo con las manos, pero con las manos de un tercero no con las propias. Invitamos a los sectores que impulsan el cambio de normativa a charlar y consensuar políticas activas para la erradicación del tabaco como conducta social, estamos dispuestos a colaborar. Pero pedimos que no nos obliguen a cuidar a personas adultas en lugares abiertos y preparados para no perjudicar a terceros no fumadores”, concluyeron.