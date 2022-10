Qatar 2022: el pronóstico de Ludovica Squirru que sacudió las redes sociales

Así pues, a pesar de afirmar que le encanta el equipo dirigido por Lionel Scaloni, la astrologa vaticinó que la albiceleste obtendrá el subcampeonato del mundo. Es decir, llegara nuevamente a la final como lo hizo en 2014, pero perderá contra su rival.

“No me gusta desdecirme en mi intuición, puse en mi libro que me latía que íbamos a salir subcampeones, no campeones”, declaró Squirru, que cuenta con más de 40 años de experiencia en la profesión. “Tuve una oferta de hacer una publicidad dela cerveza Quilmes sobre que íbamos a ganar y la verdad lo rechacé porque no hay que usar este tipo de cosas”, agregó, manteniendo un sólido respeto ante sus intuiciones.

Asimismo, Squirru destacó que siente un clima enrarecido en torno al Mundial de Qatar de este año, y es por esta razón que sus pálpitos le revelaron que la Selección Nacional se quedara nuevamente a las puertas de la gloria mundialista. “Me encanta esta Selección de Scaloni, que también es Conejo, de madera, pero tengo algo como que ‘ojo con Qatar’, porque hay pálpitos que indican que se puede enrarecer”, dijo.

image.png La Selección Argentina viene de 35 partidos sin perder antes del Mundial de Qatar 2022.

“Sería un orgullo si somos campeones, y espero equivocarme, pero va a tapar aún más la situación que se está viviendo en Argentina, si no tomamos consciencia de lo que estamos viviendo antes del Mundial, va a ser tarde”, concluyó la escritora.

¿Quién es Ludovica Squirru?

Ludovica Squirru es una astróloga, escritora, poeta y actriz argentina que investiga la conexión de los astros y los seres humanos desde hacía ya más de hace 40 años. Junto con Horagel, quien falleció el año pasado), fueron los pioneros en el arte de las predicciones.

Es autora de 19 libros sobre el horóscopo chino y, además, posee el récord de ventas en Latinoamérica. Su primer libro del horóscopo chino se publicó en 1983 y desde ese año lo publica sin interrupción, convirtiéndose en un bestseller con ventas anuales superiores a los 150.000 ejemplares en Latinoamérica y España.

image.png Ludovica Squirru.

En sus inicios, Squirru se especializó en astrología Dharma, que estudió con el profesor Wang. Siguió también un curso de 1 Ching en el Himalaya Institute de Nueva York y completó sus estudios acerca del libro de los cambios con el profesor Juan Flesca, licenciado en Filosofía Oriental. Ludovica se autodefine como una gitana galáctica con base en Buenos Aires y alma viajante.

Como actriz de teatro, interpretó obras de Moliere y de Esquilo. Fue una figura popular en la radio y la televisión, y fue la introductora de la astrología oriental en América Latina.