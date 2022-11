Qatar 2022: Los palos le negaron la victoria a Uruguay

Uruguay puso en cancha como iniciales a Sergio Rochet; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez y Mathías Olivera; Federico Valverde, Mathías Vecino y Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Luis Suárez y Darwin Núñez. Luego, el DT Diego Alonso decidió que ingresara Nicolás De la Cruz, Matías Viña, Edinson Cavani y Guillermo Varela.

“Nos costó el inicio, tuvimos muchas imprecisiones y perdimos duelos, que son nuestro fuerte. No pudimos salir con claridad. Ellos se cerraron bien”, analizó Godín luego del empate.

“El Mundial es parejo y si no se puede ganar, es importante no perder. Es un torneo corto y no hay tiempo para lamentos. Tenemos para crecer, tenemos calidad para dar bastante más”, dijo el estandarte.

El lunes, desde las 10, se medirán Corea del Sur y Ghana mientras que a las 16 se dará el gran choque entre Portugal y Uruguay. El viernes 2 de diciembre se cerrará el Grupo: desde las 12, al mismo tiempo, chocarán Ghana – Uruguay y Corea del Sur – Portugal.

La “Celeste” mereció ganar en el debut contra Corea del Sur, pero empató sin goles.