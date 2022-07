Qué esperan los mercados tras la llegada de Sergio Massa al gabinete

La baja del dólar

Según analistas, la baja del dólar libre se debió no tanto a los rumores del arribo de Sergio Massa, sino a la suba de tasas de interés que dispuso ayer el Banco Central de la República Argentina (BCRA) siguiendo los pasos del Tesoro y con el objetivo adaptarse a los rendimientos del mercado e intentar desacelerar la inflación y estabilizar el tipo de cambio.

Sobre esto, el economista Federico Glustein aclara que "la baja de los financieros tiene su correlato primero en la suba de tasas del Tesoro al 90% (Tasa Efectiva Anual) y en el aumento de la de Leliqs y pases -se elevó del 52% al 60% anual- realizada hoy, que dio al mercado parte de lo que venía buscando". Además agrega que "los créditos del Banco Mundial y BID que dan un pequeño respaldo y la línea de negociación con el FMI, que al gobierno le permite adquirir divisas baratas, bajar la presión sobre las cotizaciones y frenar la emisión monetaria transitoriamente".

Nery Persichini, de GMA Capital, profetizo que "se está viendo un giro hacia la ortodoxia a través de subas de tasas de interés, algo que el mercado exigía como condición necesaria para la estabilización".

image.png Las acciones argentinas y los bonos soberanos subieron tras los rumores de la asunción de Sergio Massa como "superministro".

Suba de bonos y acciones

Por otro lado, en el caso de la suba de los bonos y las acciones la mayoría de los especialistas se lo adjudicaron a "la expectativa de que Massa pueda venir con cambios en la política económica". Otros, sin embargo, optaron por hacer hincapié en un contexto internacional más favorable a raíz de la suba de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos y por las llamadas "compras de oportunidad" ante el valor bajo de los bonos soberanos.

Al respecto de esto, el economista y profesor Pedro Siaba Serrate afirma que el contexto internacional "ayudó", pero aclara que la suba de los bonos soberanos fue mucho más fuerte que la dinámica que se vio en el exterior, por lo cual, dice, "el rebote de hoy es claro que tenía en cuenta los rumores sobre que Massa asuma como una especie de superministro de Economía". También agrega que cree "que el mercado le da parcialmente el visto bueno a que Massa pueda venir con un poco de cambio de aire, y la posibilidad de hacer algo un poco más ortodoxo".

Por otro lado, el analista financiero Christian Buteler se muestra en desacuerdo con este perspectiva, afirmando que, entre otras cosas, "el efecto Massa no me parece serio. ¿Cuál es el logro económico de Massa para poder ser el motivo de baja del dólar o suba de los bonos? Los bonos subieron en toda la región y en ese clima también subieron los argentinos. Es obvio que si Argentina baja más que el resto cuando la tendencia es bajista también suba más cuando la tendencia es hacia arriba sobre todo partiendo de lo barato que estaban, no había títulos tan baratos como los argentinos".

image.png Sergio Massa será nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura.

¿Qué tan sostenible es este "efecto Massa"?

"Por ahora se trata de un rebote ante una expectativa pero el mercado va a estar atento a lo que pase. La llegada de Massa tiene que incluir un cambio radical en lo que es la política económica y venir con un plan y un aval de la política de poder efectuar el ajuste fiscal que nunca se hizo", afirma Siaba Serrate.

Los demás expertos, por su parte, también destacan que la relación que Sergio Massa tenga con la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, va a ser clave en el margen de acción que el ahora ministro de Economía, Producción y Agricultura tenga.

Gustavo Ber, experto financiero, recalca que lo importante de la llegada de Sergio Massa al gabinete recae en "que cuente con capacidad de implementación de medidas fiscales y monetarias" dentro de un plan integral y que tenga amplio respaldo político dentro de la coalición gobernante.

De esta forma, los ojos están puestos en las medidas que el nuevo ministro pueda llevar a cabo, con un visto bueno aunque frágil. Debe tenerse en cuenta que Sergio Massa no tienen tan buena imagen para los mercados, ya que estatizó las AFJPs y puso el impuesto a la renta financiera, pero en este contexto quizá se la mejor opción para acercarse a ellos y traer más seriedad y confianza a la gestión.